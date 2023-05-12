ВОЗ отменила режим чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки.

Оспа обезьян (mpox) больше не представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус, сообщают «Новости ООН».

За последние три месяца было зарегистрировано почти на 90 процентов меньше случаев заболевания по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

В общей сложности в ВОЗ поступили сообщения о более чем 87 тысячах случаев заболевания и 140 смертях в 111 странах.

Напомним, чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, ВОЗ объявила в июле 2022 года в связи со вспышкой mpox в нескольких государствах, поскольку вирус быстро распространился по всему миру.

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы — тошнота, температура, сыпь, зуд, боль в мышцах.



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