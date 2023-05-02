ЦИК Узбекистана аннулировал результаты голосования на трех участках. Перестарались?

Худоер Маматов указал, что эти случаи не влияют на то, чтобы референдум считался состоявшимся.

Из-за выявленных серьезных нарушений Центризбирком Узбекистана отменил результаты голосования на референдуме по Конституции на трех участках в Ташкенте, Ташкентской и Сырдарьинской областях.

Центральная избирательная комиссиия Узбекистана на заседании 1 мая аннулировала результаты голосования на трех участках референдума по проекту закона о Конституции в новой редакции, который прошел 30 апреля.

Ранее глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев сообщил, что на некоторых участках были выявлены серьезные нарушения. Это 226-й участок в Сырдарьинском районе Сырдарьинской области, 651-й участок в городе Чирчике Ташкентской области, где нарушения выявлены в результате мониторинга ЦИК, а также 772-й участок в Алмазарском районе Ташкента, о нарушениях на котором сообщили СМИ.

На заседании 1 мая секретарь ЦИК Худоер Маматов отметил, что на 226-м участке в Сырдарье члены комиссии примерно в 19:30 бросили бюллетени в урну, нарушив законодательство. За этим участком был закреплен 2671 голосующий.

По его словам, на 651-м участке в Чирчике члены комиссии сообщили гражданину, что бюллетени закончились, а в системе по состоянию на 18:00 явка была указана в 100%.

На 772-м участке в Алмазарском районе столицы член комиссии сама заполнила 16 бюллетеней, поставив галочку в графе "Да". Видео об этом распространилось в интернете.

"Такие действия, как заполнение членом комиссии нескольких бюллетеней и вброс бюллетеней в урну для голосования, неправильное указание числа проголосовавших, ставят под сомнение результаты голосования на данных участках", - заявили в ЦИК.

Худоер Маматов указал, что эти случаи не влияют на то, чтобы референдум считался состоявшимся.

В соответствии со статьей 38 закона "О референдуме" результаты голосования на этих трех участках были признаны ЦИК недействительными, поскольку допущенные нарушения оказали влияние на результаты голосования.

Напомним, согласно предварительным данным, что явка на референдуме составила 84,54%. За изменение Конституции проголосовали 90,21% избирателей, против - 9,35%.

Источник - gazeta.uz