Дмитрий Медведев напомнил главе Минобороны Германии о параде в Берлине

"Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине".

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что "тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине" - таким образом он прокомментировав слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, назвавшего нормальным проведение атак Киева по российской территории, сообщает РИА новости.

"Министр обороны Германии, не особо задумываясь, ляпнул что-то о военных действиях на нашей территории. Он, несомненно, завидует славе военачальников Третьего рейха. Что ж, на самом деле ему нужно помнить историческую примету. Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к нашему параду в Берлине", - написал Медведев в своем аккаунте в Twitter.

Ранее глава минобороны Германии заявил в эфире немецкого телевидения, что проведение военных операций Украины на территории России является нормальным явлением, пока не совершаются нападения на города и гражданских лиц. По мнению министра, которое он выразил в эфире телеканала ZDF, проведение военных операций на территории противника является нормальным.



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