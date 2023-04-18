В России публициста Владимира Кара-Мурзу суд приговорил к 25 годам тюрьмы

Московский городской суд приговорил публициста Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы.
Об этом сообщает «Медиазона».
Публициста судили по трем статьям Уголовного кодекса РФ — о распространении фейков про российскую армию, осуществлении деятельности нежелательной организации (из-за сотрудничества с фондом Free Russia Foundation) и по обвинению в государственной измене.
Прокурор просил приговорить его к 25 годам лишения свободы, суд удовлетворил ходатайство гособвинения.
Защита Владимира Кара-Мурзы будет добиваться, чтобы его освободили от отбывания наказания по состоянию здоровья, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Марию Эйсмонт.
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