Девочка воссоединилась с матерью через 54 дня после землетрясения в Турции

Отец ребенка и два брата погибли.

Женщина воссоединилась со своей дочерью спустя 54 дня после землетрясения на юго-востоке Турции после того, как результаты ДНК-теста подтвердили родство, пишет агентство "Анадолу".



Согласно заявлению Министерства семьи и социальных служб, 3,5-месячную Бетин Бегдаш, которую медсестры назвали Гизем (Тайна), вытащили из-под завалов через 128 часов после землетрясения в провинции Хатай. Отец ребенка и два брата погибли.

После чудесного спасения малышка была доставлена президентским самолетом в Анкару, где ее поместили в учреждение, подведомственное Министерству по делам семьи и социальных услуг, после проверки в городской больнице Этлик. Врачи констатировали, что проблем со здоровьем у девочки нет.

Родство девочки с матерью было доказано в ходе ДНК-теста. Мать малышки Ясемин в настоящее время проходит курс лечения в больнице в Адане. Дочь ей привезла министр по делам семьи и социальных служб Турции Дерья Яник.

"Ребенок - настоящее чудо. Тот факт, что она выжила и у нее не было проблем со здоровьем, тронул нас до глубины души", - сказала министр.

6 февраля в Турции произошли два землетрясения магнитудой 7,8 и 7,7, они затронули и несколько районов Сирии. В течение дня произошли афтершоки, которые ощущались также в Ливане, Ираке, Египте, Греции, на Кипре и в Израиле. Это землетрясение стало крупнейшим в Турции с 1939 года. В стране объявлен траур до 12 февраля. Посольство Турции объявило сбор гуманитарной помощи. Кыргызстан отправил в Турцию группу спасателей.

Официально известно более чем о 50 тыс. погибших в Турции и Сирии.



URL: https://kaktus.media/478355