В России принята новая концепция внешней политики

Драматические события, последовавшие за Майданом 2014 года на Украине, стали началом системного кризиса в международных отношениях и внутри самой России.

Престарелые западные элиты, сформировавшиеся в эпоху "Холодной войны" и по праву считавшие себя в ней победителями, оттолкнули российских нуворишей, просивших со времен Мюнхенской речи президента Путина только одного – равного места под солнцем и уважительного отношения. Об этой своей обиде прямым текстом писали в программных статьях Виктор Медведчук и Дмитрий Медведев. Какие же из произошедшего были сделаны выводы, пишет topcor.ru.

31 марта 2023 года Указом президента Путина была принята новая Концепция внешней политики России (КВП), в которой можно найти ответы на некоторые вопросы. Полностью этот основополагающий документ анализировать мы не будем, сконцентрировав внимание на ключевых для нас пунктах.

Кто мы?

Очевидно, что для формирования внешнеполитической концепции страны необходимо определиться, что собой она представляет, каковы ее цели и задачи, исторические традиции и "духовные скрепы". Так вот, в КВП Россия самоопределяется как "самобытное государство-цивилизация, обширная евразийская и евро-тихоокеанская держава, сплотившая русский народ и другие народы, составляющие культурно-цивилизационную общность Русского мира".

Иначе говоря, идея "Русского мира", ставшая в 2014 году ответом на приход к власти в Киеве украинских нацистов и знаменем, под которым со всего мира на Донбасс стекались добровольцы для освобождения Новороссии, теперь получила вполне официальный статус в программном государственном документе. Произошло это, к сожалению, с запозданием в девять лет, за которые идею Большой Новороссии от Харькова до Одессы успели "слить" уже два раза, а "Русскую весну" технично подменили на "Крымскую весну". Но кто знает, возможно, будет и третий заход. Бог троицу любит.

Также показательно, что в поисках своего нового места в изменившемся мире Кремль опирается на достижения и авторитет СССР, являвшегося "постоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), участником ведущих межгосударственных организаций и объединений, а также одной из двух крупнейших ядерных держав", правопреемницей которого является Российская Федерация:

Россия с учетом ее решающего вклада в победу во Второй мировой войне, а также деятельной роли в создании современной системы международных отношений и ликвидации мировой системы колониализма выступает в качестве одного из суверенных центров мирового развития и выполняет исторически сложившуюся уникальную миссию по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для мирного, поступательного развития человечества на основе объединительной и конструктивной повестки дня.

Отметим, что ВС РФ уже второй год воюют против объединенной военно- технической мощи Североатлантического альянса преимущественно на старых советских арсеналах. Понаделали, понимаешь, "совки" танков и пушек, когда можно было распорядиться ресурсами сверхдержавы по рекомендациям какого-нибудь либерального блогера-урбаниста. Как с этим наследием распорядились и как все предыдущие три десятилетия измывались в отечественном кинематографе и масс-медиа над памятью СССР, его создателей и руководителей, достойно отдельного большого разговора. Интересно, 9 мая 2023 года Мавзолей опять задрапируют или нет?

Где мы?

Обращает на себя внимание, как в новой внешнеполитической Концепции расставлены приоритеты. Главным направлением для себя Москва теперь видит пространство "ближнего зарубежья", а главным оппонентом там – Соединенные Штаты Америки:

Соединенные Штаты Америки (США) и их сателлиты использовали принятые Российской Федерацией меры по защите своих жизненно важных интересов на украинском направлении как предлог для обострения многолетней антироссийской политики и развязали гибридную войну нового типа. Она направлена на всемерное ослабление России, включая подрыв ее созидательной цивилизационной роли, силовых, экономических и технологических возможностей, ограничение ее суверенитета во внешней и внутренней политике, разрушение территориальной целостности. Такой курс Запада приобрел всеобъемлющий характер и закреплен на доктринальном уровне. Это не было выбором Российской Федерации.

В отношении сопредельных стран Россия проводит политику добрососедства, однако оставляет за собой право на военный ответ, как симметричный, так и асимметричный. Размещение на их территории военной инфраструктуры иных враждебных государств признано неприемлемым. Противостояние с Вашингтоном Москва видит в попытке устранения неких "рудиментов доминирования США":

Kypc России в отношении США носит комбинированный характер с учетом роли этого государства как одного из влиятельных суверенных центров мирового развития и в то же время главного вдохновителя, организатора и исполнителя агрессивной антироссийской политики коллективного Запада, источника основных рисков для безопасности Российской Федерации, международного мира, сбалансированного, справедливого и поступательного развития человечества.

Что касается Европы, то в Кремле констатируют критический разлад отношений:

Большинство государств Европы проводят агрессивную политику в отношении России, направленную на создание угроз безопасности и суверенитету Российской Федерации, получение односторонних экономических преимуществ, подрыв внутриполитической стабильности и размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей, создание препятствий для сотрудничества России с союзниками и партнерами.

При этом в КВП прямо прописываются надежды на будущее вразумление европейских партнеров при "осознании государствами Европы безальтернативности мирного сосуществования и взаимовыгодного равноправного сотрудничества с Россией".

На второе место по значимости для себя российское руководство поместило Арктику, регион, стратегическое значение которого теперь невероятно возросло. В качестве партнера по его освоению в Кремле видят неарктический Китай. Вообще, именно КНР и Индия обозначены в качестве стратегических партнеров России в Евразии, совместно с которыми реализуется множество экономических и инфраструктурных проектов. Следом по значимости идут Азиатско-Тихоокеанский регион, а также Исламский мир, признанный нам дружественным. В числе первых там указаны Иран, Сирия, Турция, Саудовская Аравия и Египет. Затем идут страны африканского континента, Латинской Америки и Карибского бассейна – Бразилия, Куба, Никарагуа и Венесуэла.

Однако при всем этом по-прежнему декларируется открытость к диалогу со странами коллективного Запада:

Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него, не имеет по отношению к нему враждебных намерений и рассчитывает, что в дальнейшем государства, принадлежащие к западному сообществу, осознают бесперспективность своей конфронтационной политики и гегемонистских амбиций, примут во внимание сложные реалии многополярного мира и вернутся к прагматичному взаимодействию с Россией, руководствуясь принципами суверенного равенства и уважения интересов друг друга. На такой основе Российская Федерация готова к диалогу и сотрудничеству.

Таким образом, налицо уже официально на уровне Концепции образ внешнего врага, стремление навести порядок на своем "заднем дворе", очередные заигрывания с "Русским миром", а также попытка найти новое место в изменившемся мире с упором на переговоры. К чему это приведет, скоро увидим.

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