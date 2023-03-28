Китай оценил решение Путина разместить ядерное оружие в Беларуси

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин прокомментировала решение России о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия, передает Sohu.com.
По словам Мао Нин, в январе прошлого года лидеры государств, обладающих ядерным оружием, выступили с совместным заявлением, в котором говорилось, что невозможно выиграть или вести ядерную войну, подчеркнув, что следует избегать войн между государствами, обладающими ядерным оружием и снижать стратегические риски.
Мао Нин подчеркнула, что в нынешних обстоятельствах все стороны должны сосредоточиться на дипломатических усилиях для мирного урегулирования украинского кризиса и работать вместе, чтобы способствовать разрядке ситуации.
Напомним, 25 марта президент РФ Владимир Путин заявил о намерении разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие. По его словам, этого давно добивался Александр Лукашенко. Российский лидер сообщил, что Москва уже передала Минску комплексы "Искандер", способные запускать ракеты с ядерной боевой частью, а также помогла переоборудовать десять военных самолетов для применения тактического оружия.
Это объявление Путин связал с обещаниями Великобритании поставлять Вооруженным силам Украины бронебойные снаряды с обедненным ураном. Москва расценила это как угрозу применения грязной бомбы и шаг к ядерному столкновению. В Лондоне настаивают на том, что снаряды с урановыми сердечниками не имеют никакого отношения к ядерному оружию.
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