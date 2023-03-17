Выступая в Анкаре. Президент Токаев предложил Тюркским странам создать совместные силы органов ЧС

В рамках этой структуры будут организованы международные мероприятия...
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления в Анкаре отметил, что нужно объединить усилия с целью предотвращения стихийных бедствий. Землетрясение в Турции показало необходимость постоянной готовности к таким угрозам, сообщает Zakon.kz.
Токаев предложил в рамках Организации учредить совместные силы наших органов по чрезвычайным ситуациям. Эту структуру можно создать на базе Центра по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий в Алматы.
"Этот центр был создан в 2016 году правительствами Казахстана и Кыргызстана. Считаю целесообразным придать совместным силам статус Секретариата Гражданской защиты Организации, который будет координировать работу по оказанию помощи странам, пострадавшим от стихийных бедствий. В рамках этой структуры будут организованы международные мероприятия", - сказал президент.
Глава государства отметил, что землетрясение в Турции показало необходимость координации действий по предотвращению стихийных бедствий и ликвидации их последствий. Об этом четко говорится и в концепции "Видение тюркского мира –2040".
"Поэтому важно повышать готовность поисково-спасательных служб. Предлагаю разработать общий список сил и технического оборудования спасательных служб, действующих в странах ОТГ. Эта мера позволит оперативно реагировать в критической ситуации и координировать действия по ликвидации последствий стихийных бедствий", - сказал Токаев.
Также президент назвал актуальным обмен информацией и опытом для предупреждения чрезвычайных ситуацией между спасательными службами.
"Этой осенью в Казахстане пройдут международные учебно-тренировочные сборы "Қазқұтқару". Приглашаю спасательные службы государств – членов ОТГ принять участие в данном мероприятии и предлагаю организовать первое совещание ответственных руководителей этой сферы", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Источник - zakon.kz
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