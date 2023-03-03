The Spectator: Путин меняет мировой порядок в свою пользу

Тот факт, что конфликт на Украине произошел из-за НАТО, делает Россию популярной в глазах иностранных лидеров, отмечает СМИ.

Президент Владимир Путин меняет мировой порядок в свою пользу, пишет издание The Spectator.

Западная коалиция может быть сплоченной в вопросе украинского кризиса, однако она не смогла привлечь на свою сторону многие страны, которые ранее сохраняли нейтралитет, отмечает СМИ.

"Посмотрите на Африку. В марте прошлого года 25 африканских государств из 54 воздержались или не проголосовали за предложение ООН, осуждающее российскую "агрессию", несмотря на огромное давление со стороны западных держав. Их отказ однозначно встать на сторону Украины стал свидетельством того, что усилия дипмиссии России приносят плоды", — пишет The Spectator.

Идея, что США и их союзники являются причиной глобальных потрясений и нестабильности, активно распространяется, говорится в статье. Тот факт, что конфликт на Украине произошел из-за расширения НАТО, делает Россию популярной в глазах иностранных лидеров, указывает The Spectator.

Украинский конфликт, говорится в статье, еще сильнее сблизил Россию и Китай. Сейчас Пекин закупает рекордные объемы российских нефти и газа. Во время визита в Москву глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Ван И говорил о "новых рубежах" в отношениях между Китаем и Россией и призвал вместе сопротивляться давлению со стороны международного сообщества, отмечает издание.

Путин заявлял, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россию нельзя жестко изолировать в современном мире, заключил автор статьи.

Sputnik