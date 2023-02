В Токио тестируют роботизированную доставку еды и лекарств

Демонстрационный эксперимент по предоставлению услуг роботизированной доставки еды и лекарств с использованием нескольких роботов-курьеров, управляемых удаленным мониторингом с использованием 5G, пройдут до 10 февраля 2023 года, сообщает kiosksoft.ru.

Тестирование является инициативой шести компаний: Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Tier IV Co., Ltd., KDDI Corporation, Sompo Japan Insurance Inc., Menu Inc. и Takeda Pharmaceutical Co. В то время как нехватка рабочей силы в логистической отрасли Японии стала социальной проблемой, компании стремятся предоставлять свои услуги в районе Ниси-Синдзюку, используя роботов, в качестве нового способа доставки и для быстрого расширения своего присутствие в других районах Токио.

Служба роботизированной доставки еды и лекарств позволит компаниям, участвующим в плотном проекте, активно использовать роботов в дождливую погоду и ночные часы, когда не хватает обычных курьеров. Компании также сосредоточат свое внимание на улучшении качества доставки и расширении функционала, например, использование термо боксов для доставки горячей еды или охлаждающих мешков и лекарств для больных гемофилией. Еще одним из преимуществ роботизированной доставки является ее бесконтактность.

