Казахстан не будет использоваться Россией для обхода санкций, - МИД РК о «тройственном газовом союзе»

Решение о фактическом создании такого союза пока не принято, сообщил заместитель главы МИД Казахстана Роман Василенко.

Президент Касым-Жомарт Токаев внимательно изучит идею «тройственного газового союза» между Казахстаном, Россией и Узбекистаном, которую ему предложили на переговорах в Кремле. Решение о фактическом создании такого союза пока не принято, сообщил заместитель главы МИД Казахстана Роман Василенко.

«Вы слышали комментарии главы государства о том, что следует идею ещё внимательно изучить. Это пока только идея. В дипломатии озвучивается очень много идей, поэтому они заслуживают пристального внимания специалистов. Перед тем, как принимается то или иное решение, как сказал глава государства, оно (предложение о создании «газового союза») будет изучено», – пояснил Роман Василенко.

При этом дипломат отметил, что создание «газового союза» с Россией не должно создать какие-либо трудности Казахстану и привести к тому, что страна прямо или косвенно примет участие в обходе антироссийских санкций, связанных с российско-украинским конфликтом. Хотя Казахстан не поддерживает введение санкций как метод решения международных проблем, государство последовательно придерживается позиции их соблюдения.

«Казахстан не позволяет использовать свою территорию для обхода санкций. У нас с первых дней этого конфликта создана в правительстве комиссия, задача которой заключается в том, чтобы не допустить негативного влияния ситуации на экономику Казахстана и не допустить использования территории Казахстана для обхода санкций. Эти позиции не меняются, они будут использоваться при оценке любых потенциальных инициатив», – подчеркнул Роман Василенко.

Ранее пресс-секретарь президента РК Руслан Желдибай сообщил, что идею о создании «тройственного газового союза» между Казахстаном, Узбекистаном и Россией предстоит обсудить экспертам из трёх стран в ходе детальных переговоров. Идею создания союза выдвинули власти РФ с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

CentralAsia