Как приток россиян изменил экономику Грузии

МВФ поднял прогноз роста экономики Грузии до 10%. Какой вклад в это внесли более 100 тыс. находящихся в стране россиян и чем это опасно для Грузии в долгосрочной перспективе - разбирался РБК.

В конце октября МВД Грузии сообщило, что в стране находятся 112 733 гражданина России, приехавших с января по сентябрь. Страна стала одним из самых популярных направлений среди россиян, уезжавших из России после начала военной операции на Украине.

Для въезда в страну россиянам не нужна виза, а разрешенное время пребывания - год. По истечении этого срока нужно либо получать вид на жительство, либо выехать из страны (например, в соседнюю Армению, до которой ехать менее двух часов) и вернуться - и год непрерывного пребывания начинает отсчитываться заново.

В конце сентября, после объявления в России частичной мобилизации, за несколько дней на Верхнем Ларсе, единственном наземном КПП на российско-грузинской границе, образовалась очередь, которая 25 сентября насчитывала 2,5 тыс. машин, ждать перехода границы приходилось сутками.

Приток людей из России влияет на экономику страны. По последнему прогнозу Международного валютного фонда, рост ВВП Грузии в 2022 году составит 10%, в октябре МВФ прогнозировал рост на уровне 8,8%, а до начала военных действий на Украине - на уровне 5,9%. Среднегодовой экономический рост за первые восемь месяцев текущего года составил 10,3%, прогноз экономического роста в 2022 году повышен до 10%, заявил в конце октября председатель Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе.

Согласно докладу Transparency International Georgia (российское отделение организации включено в список иноагентов) от 8 ноября, всего в январе-сентябре от денежных переводов, туризма и экспорта товаров из России Грузия получила около $2,2 млрд, в 2,6 раза больше показателя за тот же период прошлого года и на 64% больше, чем в январе-сентябре 2019 года, в последний доковидный год. Эти статьи дохода в 2022 году составили 12,6% экономики Грузии. В аналогичный период 2021 года этот показатель составлял 6,3%, в 2019 году - 10,4%.

"Это означает, что по сравнению с предыдущими годами экономическая зависимость Грузии от России возрастает. Этот рост в основном обусловлен скачкообразным увеличением денежных переводов", - говорится в докладе Transparency International Georgia. При этом, предупреждают эксперты, возросшая зависимость грузинской экономики может стать проблемой, учитывая, что в России из-за санкций экономическая ситуация может ухудшаться. "Ожидается, что в будущем денежные переводы из России, доходы от туризма и торговли значительно сократятся, что нанесет ущерб экономике Грузии", - прогнозируют эксперты.

60 тыс. банковских счетов и взлет цен на квартиры

Грузинские банки открывают россиянам счета относительно легко. В одном из двух крупнейших банков страны Bank of Georgia для этого нужно заполнить онлайн-анкету (KYC) и оплатить квитанцию в 50 лари (менее $20). Прохождение опроса занимает не более пяти минут, и все, что для этого нужно, - паспорт, справка о доходах и объяснение, зачем нужен счет в Грузии. Причем документы можно подать на русском языке, подойдет выписка со счета в российском банке или справка 2-НДФЛ. Если российский гражданин укажет, что он безработный, то у него не попросят и обоснования происхождения средств.

В среднем открытие счета занимает от двух до пяти рабочих дней. Депозит для открытия счета Bank of Georgia, как и другие грузинские банки, не просит.

TBC - второй крупнейший банк в стране - раньше не открывал россиянам мультивалютные счета, но выдавал карты для использования в Грузии. Но последние несколько месяцев и TBC стал выдавать россиянам полноценные международные карты.

Грузинские банки принимают SWIFT-переводы из действующих в России неподсанкционных банков. Кроме того, разрешают выводить прямо на карту переводы в валюте через систему "Юнистрим", через "Золотую корону" трансфер на карту проходит не всегда.

По данным грузинской неправительственной организации Institute for Development of Freedom of Information (IDFI), с февраля по август счета в стране открыли более 45 тыс. россиян. Данные приводятся со ссылкой на грузинский ЦБ. В среднем россияне открывают от 6 тыс. до 10 тыс. счетов в месяц, поэтому, предполагают в IDFI, на данный момент клиентами грузинских банков являются более 60 тыс. россиян.

Объем переводов из России в Грузию с января по сентябрь составил более $1,1 млрд. А объем вкладов россиян приблизился к $700 млн, что на $430 млн больше, чем до февраля 2022 года.

Кредиты россияне берут в Грузии меньше, чем раньше.

С марта по август 2022 года гражданам России их было выдано на 482,8 млн лари (около $176 млн). Но это примерно на 6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как в Армении и Казахстане, после наплыва россиян в Грузии кратно выросли цены на аренду квартир, рассказали РБК тбилисские риелторы. Квартиры с одной спальней, которые раньше сдавались за $400−500 в месяц, сейчас сдаются не меньше чем за $1000−1200. И не только в центральных районах Ваке, Вера и Мтацминда, но и в спальных вроде Сабуртало.

По данным аналитиков TBC Capital, в среднем в сентябре стоимость аренды в Тбилиси выросла на 74%, до $9 за квадратный метр.

Растут и цены на покупку недвижимости, рост составил 20% за год, средняя цена квадратного метра - $964. При этом аренда коммерческой недвижимости обходится дешевле, чем жилой.

С чем российские предприниматели сталкиваются в Грузии

Сейчас в стране всего зарегистрировано 17 тыс. российских компаний, говорится в докладе Transparency International Georgia. В марте-сентябре в Грузии было зарегистрировано около 9,5 тыс. компаний, что в десять раз превышает полный показатель 2021 года. 97% из них - ИП. "Часть граждан России переехала в Грузию для проживания и занятия бизнесом на длительное время", - отмечают эксперты.

Иностранцы могут получить в Грузии статус ИП за день. Достаточно иметь загранпаспорт, юридический адрес, грузинскую сим-карту и электронную почту не в зоне.ru, рассказал РБК россиянин Илья Немченко, переехавший в Тбилиси в апреле. "После регистрации ИП обращаешься в банк для открытия бизнес-счетов и можешь работать в белую, - рассказывает он, оговариваясь, что россиянину сложно открыть корпоративный счет, поэтому многие предприниматели назначают директором грузина-номинала. - Если оборот этого малого бизнеса за год не превышает 100 тыс. лари (около $30 тыс. - РБК), налог будет всего 1%". После превышения оборота в 100 тыс. лари, предприниматель обязан уплачивать НДС 18% и налог с прибыли 15%.

По его словам, в Грузии активно развивается индустрия криптовалют, так как в Грузии много фрилансеров и сотрудников международных компаний, которым платят зарплату в криптовалюте.

В последнее время власти Грузии ужесточили контроль за отмыванием денег, поэтому россиянам сейчас сложно открывать корпоративные счета - банкам проще отказать, подтверждают Елена Миклашевская и Георгий Мамаков, сооснователи культурного кластера Dust, которые арендуют в Тбилиси помещение площадью около 900 кв. м.



