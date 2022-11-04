Дональд Трамп планирует снова баллотироваться в президенты США

Дональд Трамп собирается баллотироваться на пост президента США на выборах в 2024 году.
Об этом он заявил сам на митинге в Айове, пишет Daily Mail.
Ожидается, что Трамп, как и нынешний американский лидер Джо Байден, объявит об участии в президентской гонке 2024 года после назначенных на следующий вторник промежуточных выборов в Конгресс.
"Я дважды баллотировался. Я дважды побеждал, и во второй раз со значительно лучшим результатом, чем в первый, набрав на миллионы голосов больше в 2020 году, чем в 2016-м… И сейчас, чтобы сделать нашу страну успешной, безопасной и славной, я очень-очень вероятно, еще раз это сделаю. Готовьтесь. Это все, что я вам скажу. Очень скоро. Готовьтесь", - заявил Трамп на митинге в штате Айова.
Эксперты отмечают, что объявление в ближайшие недели может отбросить потенциальных соперников Трампа по выдвижению от партии. Хотя они добавили, что, возможно, бывший президент все еще может отложить решение или передумать.
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