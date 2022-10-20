Путин ввел военное положение в четырех регионах РФ и еще три уровня готовности по стране

Президент поручил до 20 октября подготовить проект указа о координационном совете при кабмине для обеспечения потребностей СВО.

В приграничных с Украиной регионах РФ объявляется средний уровень реагирования, в других регионах Центрального и Южного федеральных округов - уровень повышенной готовности, а в остальных субъектах РФ – базовый Военное положение вводится в четырех новых регионах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Совета безопасности, сообщает ТАСС.

Согласно указу президента, в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября вводится военное положение, для этих регионов действует режим максимального уровня реагирования.

Кроме того, в приграничных с Украиной регионах РФ объявляется средний уровень реагирования, в других регионах Центрального и Южного федеральных округов - уровень повышенной готовности, а в остальных субъектах РФ - базовый.

ТАСС собрал основную информацию с заседания Совбеза и принятых указов.

О введении военного положения в новых регионах

"В ходе референдума жители Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей твердо и однозначно выразили свою волю: они хотят быть вместе с Россией". Киев отказался признать выбор людей и отвергает предложения о переговорах - "продолжаются обстрелы, гибнут мирные люди". "Неонацисты используют откровенно террористические методы, диверсии на объектах жизнеобеспечения".

Учитывая, что против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила, на новых территориях России с 20 октября вводится военное положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации и законом "О военном положении".

Путин подписал соответствующий указ, который "незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации, а о принятом решении проинформирована Государственная Дума".

Власти должны в трехдневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение.

Об уровнях готовности в регионах РФ

Максимальный уровень реагирования введен в новых регионах.

В приграничных с Украиной субъектах РФ вводится средний уровень реагирования. Он подразумевает, что руководители регионов "осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Также губернаторы смогут реализовывать меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил РФ и других войск, и органов.

В других регионах Центрального и Южного федеральных округов вводится уровень повышенной готовности. В остальных субъектах Федерации введен уровень базовой готовности.

Руководители этих регионов смогут принимать решения о проведении мероприятий по территориальной и гражданской обороне, а также по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Также главы регионов получат полномочия для удовлетворения потребностей ВС РФ и органов.

Губернаторы регионов ЦФО и ЮФО также смогут вводить особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, а также, объектов энергетики и представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды. Местные руководители смогут ограничивать движения транспортных средств.

О поручениях главам регионов

Президент отметил, что в России сегодня необходима собранность от всех уровней власти, особенно - от глав регионов. "Мы будем работать напряженно, стабильно, ритмично, но дополнительная координация и концентрация усилий на наиболее важных, приоритетных направлениях востребованы, это необходимо".

В этой связи создается специальный совет для координации работы по повышению безопасности во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Губернаторы должны будут "уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей", а также охране критически важных объектов, повышению устойчивости работы экономики, и по налаживанию и расширению выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции.

Для координации работы губернаторы получат полномочия создавать соответствующие штабы. А кабмин и Минобороны должны оказывать все необходимое содействие губернаторам. Также губернаторы получат дополнительные полномочия по обеспечению безопасности в регионах.

Мэр Москвы Сергей Собянин как глава комиссии Госсовета должен подключиться к координации работы регионов по повышению безопасности.

Также Путин подписал указ о мерах для повышения эффективности властей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в условиях военного положения.

О поручениях по координационному совету

Президент поручил до 20 октября подготовить проект указа о координационном совете при кабмине для обеспечения потребностей СВО.

В свою очередь координационный совет до 24 октября должен определить целевое задание по обеспечению потребностей СВО, сроки и ключевые направления его выполнения, а также лиц из числа членов правительства, ответственных за работу по каждому направлению.

Мишустин будет регулярно докладывать Путину о работе координационного совета, а Собянин - о работе комиссии по координации работы в связи с введением повышенных мер безопасности.

Также президент к 1 ноября ждет доклад от Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу об организации своевременных выплат не менее 195 тыс. рубля в месяц мобилизованным.

О поддержке военнослужащих

Россия гордится каждым, кто выполняет долг по защите Отечества. "Все наши воины, какие бы задачи они ни выполняли, должны быть обеспечены всем необходимым".

Главы регионов совместно с Народным фронтом, движением "Мы вместе" и волонтерами должны взять под контроль оказание всесторонней поддержки семьям, чьи родные призваны на военную службу по мобилизации.

Денежное довольствие мобилизованных должно составлять не менее 195 тыс. рублей в месяц, включая период подготовки и обучения личного состава. Сроки и размер выплат мобилизованным должны неукоснительно соблюдаться. Также будут предусмотрены дополнительные меры поддержки мобилизованных и их семей.



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