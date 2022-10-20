Путин ввел военное положение в четырех регионах РФ и еще три уровня готовности по стране

Президент поручил до 20 октября подготовить проект указа о координационном совете при кабмине для обеспечения потребностей СВО.
В приграничных с Украиной регионах РФ объявляется средний уровень реагирования, в других регионах Центрального и Южного федеральных округов - уровень повышенной готовности, а в остальных субъектах РФ – базовый Военное положение вводится в четырех новых регионах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду на заседании Совета безопасности, сообщает ТАСС.
Согласно указу президента, в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября вводится военное положение, для этих регионов действует режим максимального уровня реагирования.
Кроме того, в приграничных с Украиной регионах РФ объявляется средний уровень реагирования, в других регионах Центрального и Южного федеральных округов - уровень повышенной готовности, а в остальных субъектах РФ - базовый.
ТАСС собрал основную информацию с заседания Совбеза и принятых указов.
О введении военного положения в новых регионах
"В ходе референдума жители Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей твердо и однозначно выразили свою волю: они хотят быть вместе с Россией". Киев отказался признать выбор людей и отвергает предложения о переговорах - "продолжаются обстрелы, гибнут мирные люди". "Неонацисты используют откровенно террористические методы, диверсии на объектах жизнеобеспечения".
Учитывая, что против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила, на новых территориях России с 20 октября вводится военное положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации и законом "О военном положении".
Путин подписал соответствующий указ, который "незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации, а о принятом решении проинформирована Государственная Дума".
Власти должны в трехдневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение.
Об уровнях готовности в регионах РФ
Максимальный уровень реагирования введен в новых регионах.
В приграничных с Украиной субъектах РФ вводится средний уровень реагирования. Он подразумевает, что руководители регионов "осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Также губернаторы смогут реализовывать меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил РФ и других войск, и органов.
В других регионах Центрального и Южного федеральных округов вводится уровень повышенной готовности. В остальных субъектах Федерации введен уровень базовой готовности.
Руководители этих регионов смогут принимать решения о проведении мероприятий по территориальной и гражданской обороне, а также по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Также главы регионов получат полномочия для удовлетворения потребностей ВС РФ и органов.
Губернаторы регионов ЦФО и ЮФО также смогут вводить особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, а также, объектов энергетики и представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды. Местные руководители смогут ограничивать движения транспортных средств.
О поручениях главам регионов
Президент отметил, что в России сегодня необходима собранность от всех уровней власти, особенно - от глав регионов. "Мы будем работать напряженно, стабильно, ритмично, но дополнительная координация и концентрация усилий на наиболее важных, приоритетных направлениях востребованы, это необходимо".
В этой связи создается специальный совет для координации работы по повышению безопасности во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Губернаторы должны будут "уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей", а также охране критически важных объектов, повышению устойчивости работы экономики, и по налаживанию и расширению выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции.
Для координации работы губернаторы получат полномочия создавать соответствующие штабы. А кабмин и Минобороны должны оказывать все необходимое содействие губернаторам. Также губернаторы получат дополнительные полномочия по обеспечению безопасности в регионах.
Мэр Москвы Сергей Собянин как глава комиссии Госсовета должен подключиться к координации работы регионов по повышению безопасности.
Также Путин подписал указ о мерах для повышения эффективности властей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в условиях военного положения.
О поручениях по координационному совету
Президент поручил до 20 октября подготовить проект указа о координационном совете при кабмине для обеспечения потребностей СВО.
В свою очередь координационный совет до 24 октября должен определить целевое задание по обеспечению потребностей СВО, сроки и ключевые направления его выполнения, а также лиц из числа членов правительства, ответственных за работу по каждому направлению.
Мишустин будет регулярно докладывать Путину о работе координационного совета, а Собянин - о работе комиссии по координации работы в связи с введением повышенных мер безопасности.
Также президент к 1 ноября ждет доклад от Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу об организации своевременных выплат не менее 195 тыс. рубля в месяц мобилизованным.
О поддержке военнослужащих
Россия гордится каждым, кто выполняет долг по защите Отечества. "Все наши воины, какие бы задачи они ни выполняли, должны быть обеспечены всем необходимым".
Главы регионов совместно с Народным фронтом, движением "Мы вместе" и волонтерами должны взять под контроль оказание всесторонней поддержки семьям, чьи родные призваны на военную службу по мобилизации.
Денежное довольствие мобилизованных должно составлять не менее 195 тыс. рублей в месяц, включая период подготовки и обучения личного состава. Сроки и размер выплат мобилизованным должны неукоснительно соблюдаться. Также будут предусмотрены дополнительные меры поддержки мобилизованных и их семей.
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