В США и Европе начали понимать в какую западню попали в Украине?

Испанская газета Rebeliоn и вовсе выпустила публикацию по заголовком "Курс на бойню".

Больше никакой иностранной помощи, особенно для финансирования войны, в которой мы не должны участвовать. Байден и его преступный клан, может, что-то и должны Зеленскому, но Америка ему ни хрена не должна". Такой твит опубликовал американский конгрессмен Пол Госар. Это достаточно яркий, но не единственный пример того, что и в США, и в Европе наконец-то начали понимать, в какую западню попали из-за "розовой американской мечты" развалить Россию.

Испанская газета Rebeliоn и вовсе выпустила публикацию по заголовком "Курс на бойню". Автор прогнозирует, что "Европу ждет немыслимый ужас из-за того, что она себя повела как колония США и поддерживает политику НАТО".

"Европа совершает самоубийство, оплачивая огромные экономические и человеческие издержки войны на Украине и санкций США против России. Европа идет по пути немыслимого ужаса, действуя как колония, как держава, подчиненная интересам промышленного и военного аппарата США… Европа будет продолжать душить свои народы, если они не пробудятся, если они продолжат, вопреки всем доказательствам, поглощать военную пропаганду, что США и НАТО движет гуманизм. Война на Украине служит США для их экономического возрождения и поддержания глобальной гегемонии, оспариваемой Россией и Китаем, гигантом, которого они ежедневно провоцируют, чтобы начать новую войну".

"Война между империями угрожает жизни планеты, теплу наших домов, правам и свободам, которые строили десятилетиями. Мы не можем допустить, чтобы НАТО вело нас на бойню".

Ранее бывший старший советник главы Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что НАТО может распасться на части и исчезнуть, если продолжит курс на войну с Россией. "Если мы будем продолжать придерживаться этой линии, мы увидим, как НАТО просто-напросто распадется на части и исчезнет. Никто не хочет воевать с Россией, кроме поляков и небольшого числа людей в Вашингтоне", – отмечает экс-советник главы Пентагона.

Жаль, что понимание происходящего пришло к европейцам и американцам так поздно. Впрочем, это понятно. Пока проблема не коснулась их лично, их кошельков, уровня и качества их жизни, "мирным гражданам" Запада было совершенно наплевать, что происходит в России, на Украине, в той же Центральной Азии. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Главное, чтобы не было слишком поздно.

Хотя о том, что такое НАТО, наглядно говорит современная, еще не покрытая пылью веков история. Альянс никогда не был оборонительным союзом. Изначальная цель его создания - противодействие СССР, а позднее – странам-участницам возглавляемой СССР Организации Варшавского договора. Сейчас мы видим, что именно НАТО продвигается к границам России и именно в доктринах стран НАТО прописано, что Россия – угроза.

Примечательно, что по словам первого генерального секретаря Гастингса Исмэя, цель создания НАТО: англ. "keep the Soviet Union out, the Americans in, and the Germans down" ("держать Советский Союз вне (Европы), американцев - внутри, а немцев - в подчинённом положении"). Немцам обидеться бы еще тогда, но, теперь уже точно поздно – история не имеет сослагательного наклонения.

Кстати, в отличие от НАТО, ОДКБ, куда входят помимо Кыргызстана и России Армения, Беларусь, Казахстан и Таджикистан, не является перманентно расширяющимся агрессивным военным альянсом, а обеспечивает государствам-членам гарантии внешней и внутренней безопасности и стабильности. И именно этим Договор коллективной безопасности так раздражает натовцев, а, вернее, руководство Альянса в Вашингтоне и Пентагоне.

Защищая все страны Центральной Азии Россия и ОДКБ, по сути, не дает развернуть НАТО свои военные провокационные операции на евразийском пространстве. А натовцам это очень нужно – опять же исходя из целей организации, чтобы уничтожить Россию как государство. При этом если Россия понимает, что угроза нестабильного Афганистана несет общие риски для РФ и стран ЦА, то для альянса Афганистан – как раз-таки возможность нанести удар по региону.

Недавно президенты девяти стран НАТО призвали увеличить военную помощь Украине. Понятно, что решать вопрос миром НАТО не собираются, напротив, делают все, чтобы усилить эскалацию украинского конфликта.

Однозначную позицию по этому поводу высказал Генсек НАТО Столтенберг. Он заявил, что победа России в конфликте в Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить. Т.е. задача не спасти Украину, а, опять-же, уничтожить Россию. А тут для НАТО все средства хороши, в т.ч. и ядерные.

"НАТО проведет учения по ядерному сдерживанию на следующей неделе", - опять же заявил Столтенберг.

Стоит напомнить, что за свою историю НАТО расширялась восемь раз. Только после 1991 года число членов военно-политического блока резко выросло – с 16 до 30. Экспансия альянса расширилась за счет учреждения программы "Партнерство ради мира" (1994 год), которая активизировала сотрудничество со странами бывшего соцлагеря.

За последние десятилетия войска НАТО активно принимали участие в ряде конфликтов – "Буря в Пустыне" 1991 года против Ирака в Кувейте, которая фактически привела к расколу арабского мира, войны на территории бывшей Югославии (1995−2004), известные бомбардировками мирных жителей в 1999 году, и вторжение в Афганистан в 2001 году, обернувшееся эскалацией внутристранового конфликта и гуманитарной катастрофой.

Пока что чудом Кыргызстану удалось избежать быть втянутым в крупномасштабный военный конфликт. Напомним, до 2014 года в Кыргызстане действовала американская военная база – на территории международного аэропорта "Манас" (около 20 км от столицы Бишкека). Для Вашингтона было очень важно разместить базу именно в Кыргызстане, и о этом мы неоднократно писали. Предпринимаются попытки вернуть базу до сих пор, но пока наша республика состоит в ОДКБ, без согласия стран-участниц это невозможно.

При этом в Кыргызстане размещена российская авиабаза "Кант", которая является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона ОДКБ. И присутствие которой, как раз-таки, гарантирует Кыргызстану помощь и защиту в случае экстренных ситуаций. Это особенно важно с учетом тянущегося десятилетиями конфликт на кыргызско-таджикской границе – а это основная военная угроза для Кыргызстана. Россия уже не раз высказывала готовность выступить посредником в разрешении конфликта, в том числе, когда в 2021 г. эскалация конфликта привела к полноценным вооруженным столкновениям на границе. Страны тогда не согласились на вовлечение посредников, однако отношения сторон и история конфликта показывает, что разрешить его без привлечения третьей стороны – невозможно. Это в очередной раз доказали столкновения на киргизско-таджикской границе в сентябре 2022.

Возможно, после встречи в Астане Жапарова, Рахмона и Путина по инициативе российского президента ситуация изменится.

Здесь уместно процитировать заявление бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который предупредил, что попытки Вашингтона присоединить Украину к НАТО неразумны.

"Рано или поздно Запад и Россия должны вступить в диалог, и в ядерной обстановке такой исход может быть предпочтительнее решения на поле боя".

Байдену, похоже, стоит прислушаться к одному из главных американских идеологов. А, может быть, даже до весьма неоднозначного президента США тоже начало доходить, что "что-то пошло не так".

В СМИ просочилась информация, что президент США Джо Байден попросил лидера Украины Владимира Зеленского перестать публично жаловаться на недостаток помощи со стороны Америки. В противном случае, подчеркнул лидер Штатов, ему будет сложно просить деньги у Конгресса на помощь Украине. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на слова бывшего чиновника Белого дома.

На прошедшем в Бишкеке круглом столе политолог Марс Сариев заявил, что России нужно пересмотреть фундаментальный подход к партнерству в рамках ОДКБ. Судя по ситуации, это нужно сделать и в рамках НАТО. Иначе, опять процитируем бывшего старшего советника главы Пентагона, полковника ВС США в отставке Дугласа Макгрегора, "НАТО может распасться на части и исчезнуть, если продолжит курс на войну с Россией".

URL: https://www.vb.kg/423622