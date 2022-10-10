Ситуация в Украине. Три мощных взрыва прогремели в Киеве, а также других городах

Украинские СМИ и Telegram-каналы сообщают о мощных взрывах в центре Киева.

Сообщается также о взрывах в Хмельницком, Житомире, Тернополе, Днепре, Кривом Роге и Львове.

Известно, что есть раненые и погибшие, но о количестве пока не сообщается.

ТАСС уточняет, что взрывы в Киеве произошли в центральном Печерском районе, на улице Владимирской в Шевченковском районе и на Воздухофлотском проспекте. Поднимается дым. Звуки взрывов были слышны с 8.20 по местному времени.

На улице Владимирской расположено здание Службы безопасности Украины.

Одна из атак на столицу Украины попала в прямой эфир BBC. В утреннем блоке во время включения из Киева позади журналистов послышись звуки пролетающего объекта и мощный взрыв. После этого эфир отключился.

Видео с последствиями взрыва из парка имени Тараса Шевченко в центре Киева также опубликовал корреспондент The Wall Street Journal.

Боевые действия в Украине продолжаются больше семи месяцев. Российская специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения растет. Многие страны ввели против РФ жесткие санкции.

21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в Российской Федерации. Кроме того, 30 сентября он подписал указы о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, части Херсонской и Запорожской областей.



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