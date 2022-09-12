Жизни граждан для Китая оказались важнее прибылей и роста ВВП, - О.Соловьева

Население КНР в эпоху ковида обогнало по демографическим показателям не только россиян, но и американцев

Ольга Соловьева

Улучшение демографической ситуации в КНР может стать полезным для Си Цзиньпина в преддверии XX съезда КПК.

Уже через месяц в Китае состоится юбилейный XX съезд КПК, к которому страна подходит с заметными экономическими трудностями. Однако китайские власти выбрали самые выигрышные для себя индикаторы успеха своей политики. В отличие от США и Европы китайцы могут сообщить о росте ожидаемой продолжительности жизни. Что должно стать доказательством правильности государственной политики нулевой терпимости к ковиду, несмотря на очевидные экономические издержки. За время пандемии продолжительность жизни в стране увеличилась почти на один год, а в США – сократилась на два с половиной года. Одно это позволяет оправдать политику нулевой терпимости к ковиду, которая привела к торможению экономики КНР. Эксперты в действиях Поднебесной видят прагматизм: на скорость роста экономики в КНР в первую очередь влияет численность населения.

В середине октября в Пекине пройдет XX съезд КПК. Планируется, что на съезде подведут итоги работы партии за последние пять лет, обсудят основные достижения и сформулируют основные направления политики страны. Кроме того, планируется подвести итоги социально-экономического развития страны за последние пять лет.

Китайская газета Global Times пишет, что предстоящий XX съезд даст мощный толчок развитию китайской экономики. "Поскольку мировая экономика погрязла в череде кризисов, вызванных нехваткой энергии, а также заоблачной инфляцией и рецессией в крупнейших странах планеты, внимание всего мира сосредоточено на экономике Китая, являющейся главной движущей силой глобального роста", – сообщает СМИ.

Однако китайская экономика в настоящее время сталкивается со множеством собственных проблем. Это в первую очередь замедление экономики из-за спроса на фоне карантинов. Ожидается, что по итогам года ВВП КНР увеличится на 3%, тогда как цель правительства страны – 5,5%.

Замедление испытывает и промышленный сектор: промышленное производство выросло всего на 3,8% в июле по сравнению с предыдущим годом, что намного меньше ожидаемого роста на 4,5%.

Одна из важных причин слабого роста – проблемы с ковидом. Политика нулевой терпимости к нему подразумевает жесткую изоляцию заболевших, что имеет определенные издержки в виде снижения спроса и торможения экономической активности. Пекин неоднократно объяснял жесткость своего подхода возможными последствиями. Власти заявляли, что отклонение от курса привело бы к гибели миллионов человек по всей стране.

Еще одна проблема – кризис на рынке недвижимости, связанный с падением платежеспособности населения на фоне ситуации с ковидом. Стремительно растущий строительный сектор КНР составляет почти треть ВВП страны, и ухудшение ситуации на рынке недвижимости – серьезная головная боль для властей. В этой ситуации власти на местах предлагают различные меры стимуляции покупки недвижимости.

На фоне многочисленных негативных факторов китайские власти обращают внимание на заметные достижения страны в области здравоохранения. Китайская "Жэньминь жибао" со ссылкой на заявления замглавы Национальной комиссии здравоохранения КНР Ли Бинь сообщает, что за последнее десятилетие Поднебесная достигла значимого прогресса в области здравоохранения.

"В последнее десятилетие реформы системы здравоохранения Китая продолжали углубляться, в рамках которых повысилась доступность медицинской помощи для населения. Непрерывно совершенствовалась трехуровневая сеть медико-санитарных услуг, охватывающая городские и сельские районы, благодаря чему 90% семей могут добраться до ближайшего медицинского пункта в течение 15 минут.

В отличие от большинства стран в Китае продолжительность жизни выросла, несмотря на пандемию. Фото ReutersСвыше 1,36 млрд китайцев были охвачены программой базового медицинского страхования, в то же время доля личных расходов населения Китая на здравоохранение от общих расходов на здравоохранение снизилась до 27,7%", – цитирует СМИ заявления Ли Биня.

Главный результат этого – рост продолжительности жизни. Средняя продолжительность жизни китайцев выросла до 78,2 года, что является историческим скачком. Для сравнения: средняя продолжительность жизни граждан КНР составляла 77 лет в 2018 году и 77,3 года в 2019-м.

Совершенно противоположная динамика наблюдается во многих развитых и развивающихся странах. К примеру, в США за последние годы продолжительность жизни драматически снизилась. И на сегодняшний день средняя продолжительность жизни американца уже заметно отстает от продолжительности жизни китайца.

Так, по итогам 2021 года средняя продолжительность жизни в США сократилась до 76,1 года, что стало самым низким уровнем этого показателя с 1996 года, следовало из отчета Национального центра медицинской статистики (NCHS) Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Для сравнения: в 2019 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляла 78,8 года, в 2020-м – 77 лет.

При этом сильнее всего средняя продолжительность жизни сократилась у мужчин, чем у женщин: у мужчин этот показатель составляет 73,2 года, у женщин – 79,1 года. По этническим группам разрыв еще более заметен. К примеру, самый низкий показатель у индейских мужчин – 61,5 года. Чуть выше он у чернокожих мужчин – 66,7 года. Самый высокий показатель у женщин и мужчин азиатского происхождения: 85,6 и 81,2 года соответственно.

Падение показателя также было неоднородным. Меньше всего с 2019 года сократилась продолжительность жизни американцев азиатского происхождения – на 2 года. На 2,4 года сократился показатель средней продолжительности жизни белых американцев. При этом среди жителей США испанского происхождения продолжительность жизни снизилась на 4,2 года, и на 4 – у чернокожих американцев. Среди индейцев – на вопиющие 6,6 года. В результате продолжительность жизни представителей коренного населения США вернулась к показателю 1944 года, обращало внимание агентство Bloomberg.

В самом отчете указывалось, что основная причина такого чудовищного снижения показателя – пандемия COVID-19. "Второй важный фактор снижения этого показателя – непреднамеренные травмы, приведшие к смерти, половина которых происходит из-за передозировки наркотиками. Число случаев смерти от передозировки наркотиками и опиоидными медицинскими препаратами достигло в 2021 году рекордного уровня – около 109 тыс.", – следовало из документа.

"У нас (в США. – "НГ") не было значимых скоординированных государственных усилий, направленных на снижение распространения вируса", – цитировал Bloomberg профессора демографии Принстонского университета Норин Голдман. По ее мнению, среди факторов, способствовавших падению продолжительности жизни – недостаточный уровень вакцинации и ревакцинации, расовая дискриминация, бедность и ограниченный доступ к качественному медицинскому обслуживанию.

Ковид повлиял на продолжительность жизни повсеместно. Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказывала, что за время пандемии средняя продолжительность жизни человека в мире уменьшилась на два года, опустившись с 72,5 года до отметки менее 71 года.

В ООН оценивали, что средняя продолжительность жизни в целом по миру снизилась из-за COVID-19 за 2020 год на 0,8 года (72 года), а за 2021 год – еще на 1 год (71 год).

В России показатели продолжительности жизни возвращаются к уровню, который был до пандемии, заверяют российские власти. "Пандемия хотя и внесла существенный вклад в демографические показатели, в достижение ожидаемой продолжительности жизни, тем не менее мы на сегодняшний день возвращаемся уже к показателям допандемийного уровня", – отметил на прошлой неделе первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

Президент РФ Владимир Путин летом сообщал, что средняя продолжительность жизни в России за второй квартал 2022 года превысила 73 года. В конце прошлого года на фоне пандемии коронавируса средняя продолжительность жизни россиян сократилась с 71,5 до 70,1 года, обращали внимание чиновники.

Эксперты считают, что тот же Китай в своей политике "нулевой терпимости" повел себя отнюдь не из-за гуманистических соображений, а вполне прагматических. "Китай осознанно пошел на резкие ковидные ограничения, так как замедление темпов роста населения нежелательно. На скорость роста экономики влияют, по сути, только численность населения и производительность труда. Производительность труда в Китае пока не растет сильно, под это только начинает создаваться технологическая база (независимость от внешних технологий), поэтому главный фокус – на численность населения. Соответственно, удержав ее численность, Китай удержал и экономику", – делает вывод директор по работе с клиентами компании "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.

Источник - НГ