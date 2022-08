Новый генипавирус грозит миру из Китая: заразу принесли грызуны

Почему заразы становится все больше

Генипавирус - название нового вируса, обнаруженного в Китае, сегодня не сходит с новостных лент. Зараза, которую людям принесли, как предполагается, землеройки, выявлена у 35 китайцев.

Неужели можно ожидать новую пандемию? Почему вирусы все чаще переходят к нам от различных животных, а ареалом их распространения в первую очередь становятся азиатские страны? Об этом "МК" рассказал известный эпидемиолог, профессор, академик РАН Вадим ПОКРОВСКИЙ.

35 жителей восточных провинций Китая со схожими симптомами (лихорадка, кашель, мышечные боли, усталость, потеря аппетита, а в каждом третьем случае - нарушения функции печени) оказались заражены новым представителем рода генипавирусов Langya henipavirus. Как следует из доклада, опубликованного в The New England Journal of Medicine, скорее всего вирус пришел к нам от землероек, а передаваться болезнь может через домашних животных.

Генипавирусы - из того же семейства, что и корь, парагрипп и эпидемический паротит (свинка). В мире животных они вызывают вспышки псевдочумы птиц, чуму крупного рогатого скота и чуму мелких жвачных. Иногда отдельные представители генипавирусов обретают возможность заражать людей, что нередко приводит к печальным последствиям. Так, например, вирус Нипах в 1998 году унес жизни 108 малазийцев, а в 2014 году в Австралии зарегистрировали 35 вспышек заражения вирусом Хендра. Предполагается, что людям такие вирусы передаются через контакты с домашними животными, однако уже известен случай передачи вируса Нипах от человека к человеку.

Генипавирус, впервые открытый в Китае в 2019 году, назвали вирусом Ланъя. За последние пару лет его выявили у 35 человек с симптомами лихорадки в восточном Китае, однако в реальности их очевидно больше, поскольку анализы делают далеко не всем, кто затемпературил. Помимо описанных выше симптомов, у ряда пациентов наблюдались тошнота и рвота, снижение количество лейкоцитов, тромбоцитов. А у 8% заболевших зафиксировали поражение почек.

Обследовали и домашних животных: у 2% коз и 5% собак обнаружили антитела к новому вирусу. А обследование 25 видов диких мелких животных позволило выявить РНК нового вируса у землероек, из-за чего ученые предлагают считать ее естественным резервуаром вируса. К счастью, пока нет никаких признаков того, что вирус научился передаваться от человека к человеку, но в будущем этого исключать нельзя, отмечают ученые.

- Пандемия породила огромный интерес к выявлению новых вирусов, - говорит академик Вадим Покровский. - Вирусология как наука сегодня стремительно развивается, появляются новые виды исследований, и каждый новый случай инфекций находится под пристальным вниманием ученых. Все больше информации появляется о вирусах, которыми мы заражаемся от животных. Конечно, вряд ли эти 35 случаев, выявленных за два года, можно назвать даже вспышкой и тем более эпидемией. Пока идет их изучение, и особого беспокойства нет. Чаще всего такие вирусы приходят к нам от мелких животных, в данном случае от землероек. Но хозяин этой группы вирусов - рукокрылые летучие лисицы.

- Такое массовое выявление вирусов началось только сейчас, в связи с пандемией?

- Новые вирусы выявляют регулярно. Когда наши ученые выезжали на экспедиции в тайгу, они всегда сообщали о 5-6 новых обнаруженных вирусах, но чаще всего они были неопасными. Хотя некоторые находки демонстрировали способность вызывать заболевания человека. Главное, чтобы они не приобрели способности быстро распространяться. Сейчас, в связи с появлением оспы обезьян идет его отслеживание и подготовка к разным вариантам распространения этого вируса. В некоторых регионах введен повышенный уровень опасности.

- Главный "поставщик" вирусов в мире - Юго-Восточная Азия. Почему именно она?

- Чаще всего в носителях неизвестных вирусов указываются летучие мыши или летучие лисицы, то есть, представители отряда рукокрылых, которых больше всего в тропиках. Около 30% видов млекопитающих - это рукокрылые. И если раньше мы не особо вторгались в их жизнь (многие из них живут в пещерах и в тропиках), то сейчас люди уничтожают джунгли ради древесины, и мыши переселяются на культивируемые территории, на те же пальмы, из которых делают пальмовое масло, а потому оказываются ближе к человеку. Это - причина того, что вероятность перехода вирусов человеку возросла.

- Мы говорим о зоонозных вирусах?

- Потом они становятся антропонозными вирусами, то есть, распространяются как среди животных, так и среди людей, а потом уже люди начинают болеть чаще, чем те же летучие мыши. 90% всех инфекций когда-то были зоонозами, то есть перешли от животных. Например, сальмонеллез начал широко распространяться, когда люди начали развивать систему общественного питания - до этого фиксировались лишь отдельные случаи и небольшие вспышки этой болезни, а тут появились условия для заражения сразу большого количества людей. Это - пример того, как наша хозяйственная деятельность способствует распространению инфекций среди людей. Или есть такая кишечная инфекция - иерсиниоз. Ее возбудитель хорошо развивается в прохладных условиях холодильников, тогда как другие бактерии не очень любят пониженные температуры. И если мышка, носитель этой инфекции, побегает в овощехранилище, где обеспечиваются температурные условия, эти овощи могут стать источником заражения. Раньше таких баз не было, их создали мы. То есть, мы сами создаем условия для развития бактерий и вирусов. Поэтому возникновение новых инфекций - и на нашей совести. В Китае популярна экзотическая кухня, на его рынки для богатых раньше привозили животных из разных стран мира. И если в прошлом веке животные из Австралии и Сибири не могли встретиться в природе, то на азиатском рынке они получили такую возможность, что тоже открыло ворота для возникновения и распространения новых вирусов. Нам надо быть очень осторожными в плане распространения новых инфекций. Эпидемия нам напомнила, что мы еще не очень хорошо умеем с ними бороться.

Источник - МК