Русская идея станет официальной идеологией России, - Александр Ростовцев

Из полученной информации издание делает вывод, что власти России, наконец, задались вопросами идеологии.

Интернет-издание и телеграмм-канал Readovka, ссылаясь на три источника, утверждает, что центрам "Э" по всей стране отдано распоряжение перестать "кошмарить" людей по 282-й статье за пропаганду и проявление русской идентичности.

При этом, сообщается, центрам по борьбе с экстремизмом поручено более жестко пресекать любые проявления межнациональной розни, чего давно требует российское общество.

В частности, "эшникам" и другим силовикам, имеющим полномочия возбуждать уголовные дела по 282-й статье, строго не рекомендуют "касаться вопросов обсуждения русской идентичности и пропаганды русской нации вообще".

Из полученной информации издание делает вывод, что власти России, наконец, задались вопросами идеологии.

Без всяких сомнений, это решение напрямую связано с проведением специальной военной операции на Украине, поскольку в соцсетях и блогах в последние полгода стало публиковаться огромное множество откликов, граничащих, по мнению силовиков, с нарушением закона "об экстремизме".

Но поскольку мнения в онлайн выплескивают не какие-то самозваные "властители дум", а рядовые граждане, которых нельзя заподозрить в экстремизме, властью было решено никак не пресекать народный порыв и дать волю гражданам открыто и беспрепятственно заявлять о величии русского народа и его значимости в мировом масштабе.

Вместе с тем, упреждая возможные негативные проявления, поступило распоряжение об усилении контроля за любыми проявлениями межнациональной розни, за которые теперь провокаторам придется нести совсем не условную ответственность.

Силовикам отныне предстоит оперативно и жестко реагировать на любое противопоставление этносов в рамках нашей многонациональной страны, как и любое предложение "жечь и резать русню" или представителей других народов.

Что мы имеем сказать по данному поводу?

Последние 30 лет безыдейного существования принесли России и русскому народу множество бед. Русские до сих пор являются самым большим разъединенным народом, у которого было отнято право собирать утраченные земли и соотечественников.

Русским запрещалось даже помышлять о воссоединении под предлогом "они хотят заново собрать СССР", как будто в этом есть что-то плохое.

Совсем недавно эти речи мы слышали от внутренних "властителей дум" и даже некоторых людей из самой верхушки власти. После возвращения Крыма на Родину эти голоса, к счастью, поутихли, зато, с началом СВО, на эту же тему принялись усиленно истерить на Украине и на Западе.

И понятно, почему.

Радикальный украинский национализм был не только вскормлен на Западе, но также на Западе он получил идеологические обоснования своего существования. Фашизм, национализм, шовинизм – это им предельно понятно, близкородственно и не вызывает особых вопросов.

Куда более странно им видеть со своей кочки, как на 1/6 части суши тысячу лет живет и здравствует страна, в которой всем народам, культурам и религиям находится место, где межнациональные и религиозные конфликты практически лишены почвы и, главным образом, раздуваются извне.

Еще недавно, в западных армиях, во время двух мировых войн, существовали, да и по сей день существуют, туземные полки. Сегодня – это дань традиции, но в то время "туземцы", от которых требовалось отдать жизни во славу империи, имели крайне урезанные права по сравнению с гражданами метрополии.

Они нас всех – славян, татар, якутов, евреев – называют русскими. Во-первых, так им легче определять гражданскую идентичность всех народов нашей страны. Во-вторых, оно так и есть: мы русские, поскольку мы не какие-то отдельные представители этносов и диаспор, а братья и сестры одной страны, что особенно сильно проявляется в лихолетья.

Никого ведь не удивляет, когда в окопах под Москвой пятеро русских, два украинца, узбек, татарин и армянин на вопли из немецкого матюгальника – "русс, сдавайся!" – хором отвечали: "русские не сдаются!", добавляя от себя еще пару фраз на кучерявом воронежском.

Русские – это давно уже не только национальность, но и общность людей, для которых русский язык, культура, традиции являются такими же своими и органичными, как и национальные.

В том-то и соль русского суперэтноса – он не отнимает и не нивелирует национальные особенности и самобытность входящих в его орбиту народов и культур, а, только дополняет.

Посмотрите, как много деятелей русской культуры дали другие народы, не потерявшие при этом своих национальных особенностей: Динара Асанова, Георгий Данелия, Фрунзик (Мгер) Мкртчян, знаменитая плеяда советских актеров-литовцев, писатели Фазиль Искандер, Юрий Тынянов, Юрий Рытхэу, потрясающее творческое трио – Муслим Магомаев, Арно Бабаджанян, Роберт Рождественский…

Что их всех объединяет? Русский язык, русская культура. Значит ли, что все они русские, оставаясь при этом казахами, грузинами, армянами, абхазами, азербайджанцами? Безусловно.

Почему так происходило? Потому что Россия, ее народ, всегда давали возможность жителям национальных окраин подтянуться до их уровня, тем самым обогатив и русскую, и национальную, культуру, не предавая себя.

Что мы видим на Украине? "Плавильный котел народов", в котором гражданам любых национальностей суждено либо уехать, либо стать "украинцем": славить Бандеру, ненавидеть русских и ложиться спать в вышиванках.

На Западе калитка возможностей для малых этносов несколько шире, но, как правило, люди в третьем-четвертом поколении забывают язык и культуру родителей, становясь "как все". А если ты индеец и хочешь быть самобытным – твое место в резервации.

Несмотря на все вышесказанное, русский народ в последние десятилетия, выглядит потерянным и деморализованным, нередко подвергаясь унижениям со стороны мелких кишлачных фюреров и всевозможных деятелей, считающих себя носителями русской культуры.

Мы часто слышали: русским быть стыдно, русским следует каяться за все перед малыми народами, русский – значит виновен. Что самое ужасное, все эти речи произносились не кулуарно, не где-нибудь в подворотне, а – открыто, на ток-шоу и в интервью. Идеологии у нас как бы не было, но повесточку почему-то продвигали в пользу "маленьких, но гордых".

Долго так продолжаться не могло. Русский народ – государствообразующая нация, первый среди равных. Без русского народа нет России, как единого многонационального государства с великой историей и культурой.

Если в России и впрямь назрела государственная идеология, во главу угла которой заложена русская идея, то и проводить ее в жизнь должны люди знающие, культурные и вежливые, чтобы высокая идея не попала в лапы нечистоплотных абортмахеров, культуртрегеров и прочих "профрусских", способных довести до абсурда и опошлить любое хорошее начинание.

Печальный опыт Украины в деле проведения национальной политики здесь должен стать чертой, от которой идеологам следует держаться как можно дальше.

Источник - politnavigator.net