Осужденный уроженец Кыргызстана перевел деньги в Сирию – СМИ

Осужденный уроженец Кыргызстана колонии №35 в Хакасии перевел деньги в Сирию.

Об этом пишет МК.Ru.

Известно, что факт финансирования раскрыли ФСБ.

«Мужчина перечислил деньги организатору сетевой структуры финансирования террористических организаций, находящемуся на территории Сирии. Деньги предназначались для приобретения оружия, боеприпасов, обмундирования и медикаментов международной террористической организацией», - говорится в сообщении.

В отношении осужденного возбудили уголовное дело. В суде мужчину признали виновным и приговорили к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.



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