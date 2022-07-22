Осужденный уроженец Кыргызстана перевел деньги в Сирию – СМИ

Осужденный уроженец Кыргызстана колонии №35 в Хакасии перевел деньги в Сирию.
Об этом пишет МК.Ru.
Известно, что факт финансирования раскрыли ФСБ.
«Мужчина перечислил деньги организатору сетевой структуры финансирования террористических организаций, находящемуся на территории Сирии. Деньги предназначались для приобретения оружия, боеприпасов, обмундирования и медикаментов международной террористической организацией», - говорится в сообщении.
В отношении осужденного возбудили уголовное дело. В суде мужчину признали виновным и приговорили к 5,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
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