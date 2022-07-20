Адская жара в Европе. Чем чреват тепловой удар, - В.Малышев

Европа переживает одно из самых засушливых лет на своей памяти

"Настоящий ад" – такими словами европейские СМИ описывают небывалую жару. Экстремально высокие температуры воздуха за последние две недели фиксированы в Португалии (до 47°C), Италии (выше 40 °C), Франции (34 °C), Греции (до 40 °C), Испании (до 42 °C), Британии (до 40 °C). Министерство здравоохранения Португалии сообщило 17 июля, что на предыдущей неделе из-за жары умерли более 650 человек. С 7 по 13 июля каждые сорок минут там умирал один человек. В Испании от жары умерло уже более 500 человек. А в испанском городе Вальядолида из-за небывалого зноя с неба начали падать птицы - голуби, стрижи, даже аисты.

Из-за жары и засухи чрезвычайное положение на большей части севера страны объявило правительство Италии. Верона с населением в четверть миллиона человек ввела лимит на использование питьевой воды. Милан объявил об отключении своих декоративных фонтанов. В бассейне реки По на севере Италии, где проживает треть населения страны, уже более 200 дней не было дождей. В результате эта самая длинная река Италии, воды которой используются для питья, орошения и гидроэнергетики, достигла самого низкого в истории уровня. Уровень воды в озерах Лаго-Маджоре и Гарда также значительно ниже, чем обычно в это время года. В реке Тибр, протекающей через Рим, также упал уровень воды. В целом гидроэнергетика в Италии упала на 40 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщает AFP.

Быстро падает уровень воды в Рейне, а это одна из самых длинных рек в Европе, имеющая протяженность 1233 километра. На одном из рукавов Рейна при впадении в море находится порт Роттердам – крупнейший в Европе. Согласно замерам, Рейн с каждым днем все маловоднее.

В Великобритании на выходных было созвано экстренное заседание Кабинета министров, чтобы обсудить первое в стране "экстремально красное" предупреждение о жаре. А метеорологическая служба Великобритании впервые в истории объявила "красный уровень опасности" в связи с температурой выше 40 градусов.

Из-за жары и небывалой засухи на континенте бушуют лесные пожары. Почти половина лесистой местности Сьерра-де-ла-Кулебра, горного хребта на северо-западе Испании, сгорела, что сделало это крупнейшим пожаром, зарегистрированным в истории Испании. Районы в Фигеруэла-де-Арриба все еще горят. По всему Средиземноморью пожарные изо всех сил пытались сдержать пожары, реки там высохли, а тысячи людей эвакуированы из своих домов. Тысячи людей вынуждены бежать из-за бушующих лесных пожаров на юго-западе Франции.

"Европа переживает одно из самых засушливых лет на своей памяти", – пишет европейское издание американской газеты Politico в статье под заголовком "Большая засуха в Европе". Засуха уже привела к сокращению производства гидроэлектроэнергии и продуктов питания. Многие городские власти просят жителей сократить потребление питьевой воды.

Небывалая засуха оборачивается бедой для сельского хозяйства. Волны жары заставляют деревья и кустарники высасывать воду из более глубоких подземных слоев, истощая грунтовые воды. Экосистемы могут разрушиться под нагрузкой, предупредил Нико Вандерс, доцент кафедры гидрологических экстремальных явлений в Утрехтском университете в Нидерландах.

Фермеры Западной Европы в панике. Европейская комиссия прогнозирует, что в этом году общий урожай зерновых культур, включая пшеницу, ячмень и кукурузу, из-за засухи будет на 2,5 процента ниже, чем в прошлом году. Министерство сельского хозяйства Венгрии заявило, что по состоянию на начало месяца оно получило 8 413 уведомлений об ущербе от засухи, охватывающих 322 000 гектаров в 2022 году, что в три раза больше любой предыдущей первой половины года.

В Италии перспективы еще более драматичны. "Мы оцениваем сокращение производства примерно на 30 процентов, но, возможно, даже больше, особенно в отношении зерна", - сказала Алессандра Де Сантис, глава брюссельского офиса, лоббирующего интересы итальянских фермеров.

В докладе Совместного исследовательского центра Еврокомиссии говорится, что половина территории ЕС подвержена риску засухи. Будет нанесен ущерб сельскому хозяйству многих стран. Анализ развития и воздействия продолжительной жары показал, что 11% территорий Евросоюза уже переживает дефицит влаги в почве, а 46% территорий подвержены такому риску. Причиной называются климатические изменения. А недостаток влаги и высокие температуры приведут к снижению урожайности культур, что ухудшает и без того негативные прогнозы по зерновым. Последствия засухи, отмечается в докладе, отразятся на сельском хозяйстве Испании, Италии, Португалии, Румынии и Франции. В определенной степени июльские погодные условия нанесут ущерб сельхозпроизводителям Венгрии, Германии, Польши, Словении и Хорватии.

Европе грозит опустынивание, предупреждает турецкая газета Türkiye. Испания и Португалия переживают самые жаркие дни за последнюю тысячу лет.

Нынешняя драматическая засуха в Европе обрушилась на континент в момент переживаемого им острого энергетического кризиса, вызванного самоубийственными санкциями против России и поспешной попыткой "зеленого перехода". Цены на электричество взлетели и пользоваться кондиционерами стало проблемой. К тому же, предупреждает норвежская аналитическая компания в области энергетики Rystad Energy, из-за аномальной жары европейские государства не смогут увеличить запасы газа перед зимним периодом.

"В апреле мы ожидали, что следующая европейская зима будет трудным временем для потребителей и правительств. Наши обновленные сценарии показывают, что Европа, вероятно, столкнется с бурей гораздо раньше", – делает вывод Rystad Energy.

Источник - фонд стратегической культуры