При стрельбе в торговом центре в США погибли несколько человек

Стрельба, по словам Исона, произошла в фуд-корте молла, расположенного в городе Гринвуде.
Мужчина застрелил трех человек в торговом центре в американском штате Индиана, прежде чем его самого убил вооруженный гражданин, сообщил журналистам шеф местной полиции Джеймс Исон. Об этом пишет РИА Новости
Стрельба, по словам Исона, произошла в фуд-корте молла, расположенного в городе Гринвуде.
"У нас четверо погибших, включая стрелка", - сказал он. Еще два человека получили ранения и были госпитализированы.
Нападавшего, по данным полиции, обезвредил посетитель торгового центра, который имел при себе оружие.
"Представляется, что добрый самаритянин, который был вооружен, стал свидетелем стрельбы и застрелил стрелка", - сказал Исон.
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