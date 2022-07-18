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При стрельбе в торговом центре в США погибли несколько человек

Стрельба, по словам Исона, произошла в фуд-корте молла, расположенного в городе Гринвуде.

Мужчина застрелил трех человек в торговом центре в американском штате Индиана, прежде чем его самого убил вооруженный гражданин, сообщил журналистам шеф местной полиции Джеймс Исон. Об этом пишет РИА Новости

Стрельба, по словам Исона, произошла в фуд-корте молла, расположенного в городе Гринвуде.

"У нас четверо погибших, включая стрелка", - сказал он. Еще два человека получили ранения и были госпитализированы.

Нападавшего, по данным полиции, обезвредил посетитель торгового центра, который имел при себе оружие.

"Представляется, что добрый самаритянин, который был вооружен, стал свидетелем стрельбы и застрелил стрелка", - сказал Исон.

 
URL: https://kaktus.media/463720

           

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