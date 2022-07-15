Си Цзиньпин: Желаю, чтобы эпос "Манас" был надежно защищен

Он посмотрел представление по эпосу "Манас", подготовленное представителями кыргызского нацменьшинства.



Председатель КНР Си Цзиньпин посетил музей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Он посмотрел представление по эпосу "Манас", подготовленное представителями кыргызского нацменьшинства.

Си Цзиньпин подчеркнул важность защиты культурного наследия. "ЦК КПК уделяет большое внимание защите национального культурного наследия. "Джангар", "О царе Гесаре" и "Манас" - достояние как наших национальных меньшинств, так и всей китайской нации. Желаю, чтобы эпос "Манас" был надежно защищен, передавался из поколения в поколение и развивался", - заявил он.





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