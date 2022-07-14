Пришла пора переселять русских из Казахстана – экс-депутат Госдумы Шерин

Россия должна организовать процесс переселения русских из Казахстана.
Об этом в эфире интернет-канала "АТО Донецк" заявил экс-депутат Госдумы РФ Александр Шерин, передает корреспондент "ПолитНавигатора".
По его мнению, русскоязычное население Казахстана притесняется сейчас и будет выдавливаться в будущем, в том числе из-за политики властей.
"Необходимо принимать закон о переселении русских граждан из Казахстана в Россию, потому что в любом случае они оттуда будут выдавлены. Войска на территорию Казахстана мы вводить не будем, у нас нет таких поводов, оснований, этого делать нельзя. По крайней мере, мы не любители такими вещами заниматься до последнего. Я думаю, что это будет делаться умышленно, с подачи руководства Казахстана – это с их попустительства такие вещи происходят, для выдавливания русскоязычного населения с территории Казахстана.
Я думаю, что Казахстан будет попадать под более серьезное влияние Турции, Китая, США, но не России… Надо смочь это сделать, надо это обеспечить, надо вводить соответствующие целевые программы, и чем быстрее люди начнут этим заниматься, тем по более выгодной цене они смогут продать свое жилье и имущество. Но Россия обязана всем переселенцам русским из Казахстана предоставить возможность приобретать здесь жилье. Как минимум, в рассрочку должны быть целевые программы, и упрощенный порядок получения гражданства", – заявил Шерин.
Источник - politnavigator.net
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