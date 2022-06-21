Президент Узбекистана предложил провести референдум по поправкам в Конституцию

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил провести референдум по поправкам в Конституцию, передает пресс-служба главы Узбекистана.
"На основании предложения комиссии предлагаю рассмотреть разработанный парламентом проект на общественном обсуждении и принять его путем референдума", - сказал Мирзиёев.
Он отметил, что на данный момент парламент имеет право самостоятельно вносить поправки в Конституцию Узбекистана.
"Однако я думаю, что если мы проведем конституционную реформу через референдум, опираясь на мнение и поддержку наших граждан, то это будет выражением воли нашего народа - настоящей народной Конституцией", - добавил глава Узбекистана.
Ранее Мирзиёев выступил с инициативой обновить Конституцию к декабрю 2022 года. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок в Основной закон.
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