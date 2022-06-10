"Чем бы дитя не тешилось" — Лавров о санкциях Зеленского

Глава российского МИД рассказал журналистам, нужно ли ждать ответных мер России.

Россия не будет отвечать на персональные санкции в отношении высокопоставленных лиц РФ со стороны Украины, заявил журналистам в Ереване глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны. Чем бы дитя ни тешилось", — передает Sputnik Армения слова Лаврова.

Сегодня в столице Армении проходило заседание Совета министров иностранных дел стран ОДКБ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о персональных санкциях против президента Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и других официальных представителей власти РФ.



Источник: ru.sputnik.kg