"Чем бы дитя не тешилось" — Лавров о санкциях Зеленского

Глава российского МИД рассказал журналистам, нужно ли ждать ответных мер России.
Россия не будет отвечать на персональные санкции в отношении высокопоставленных лиц РФ со стороны Украины, заявил журналистам в Ереване глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны. Чем бы дитя ни тешилось", — передает Sputnik Армения слова Лаврова.
Сегодня в столице Армении проходило заседание Совета министров иностранных дел стран ОДКБ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о персональных санкциях против президента Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и других официальных представителей власти РФ.
Источник: ru.sputnik.kg
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