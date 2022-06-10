Лавров призвал не спекулировать на смертном приговоре наемникам в Донбассе

9 июня в Донецке были приговорены к расстрелу три иностранца-наемника.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал не спекулировать на тему смертельного приговора иностранным наемникам в ДНР, пишет РИА Новости.

Журналисты попросили его прокомментировать ситуацию.

"На данный момент все процессы, о которых вы упомянули, идут на основе законодательства ДНР, потому что преступления, о которых идет речь, были совершены на территории ДНР. Все остальное — это уже предмет спекуляций, я бы не стал внедряться в работу судебной и правоохранительной системы республики", — сказал Лавров.

9 июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев — двое подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Аслин признал себя виновным и по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".

Источник: ru.sputnik.kg