В Узбекистане ученый восстановил с тюркского языка календарь эпохи Кокандского ханства

Я ездил на осле по аулам, кишлакам и горным местностям, собирал информацию.

Научный работник государственного кокандского музея-заповедника Яхъёхон Дадабоев восстановил ранее существовавший календарь с тюркскими названиями месяцев и дней недели в Кокандском ханстве, сообщает издание «Bugun».

«Календарь был забыт и многие не знали о нем. В 1907 году в одном из журналов Уфы была опубликована информацию о календарных названиях. Татарские историки пытались найти названия месяцев и дней недели на тюркском языке, я продолжил их работы и попытался восстановить их», — сказал Яхъёхон Дадабоев.

По его словам, в первые он прочитал в уфинском журнале об этих названиях в 1980 году. После он стал говорить с пастухами, охотниками и людьми, которые связаны с природой и получил от них информацию, нашел подходящие статьи и дополнил свои исследования.

«Я ездил на осле по аулам, кишлакам и горным местностям, собирал информацию. Я закончил свои исследования примерно к 2010 году. Но нигде эта информация так и не публиковалась. Я отправлял в парочку журналов, но мне ответ так и не пришел. Но я написал книгу об истории Коканда, в которой будет упоминание об этих тюркских названиях. В августе 2022 году планируется выпустить книгу совместно с Кокандским университетом. Именно этот вуз взял на себя финансовую часть выпуска книги», — поделился собеседник.

Специалист также растолковал названия некоторых месяцев. Так, «ут ёкмас» (в переводе «зажигать огонь» — прим.ред.) это апрель месяц. Потому что в то время приостанавливалось отапливание домов и юрт. «Козон» — в это время зарезали скот, сушили мясо, делали казы. А те части, которые не хранились долго, готовили в казане и приглашали друг друга на угощенья. Это приходится на ноябрь месяц. Еще одно название «кирккуяк», которое обозначало июль-август месяц, когда овцы и козы плодились. Тогда новорожденные животные появлялись на свет в январе-феврале, и чтобы они не умерли от холода пастухи обвязывали животы овец и коз мешком из куяка (плотной тканью из шерсти — прим.ред.) на 40 дней, тогда рождение козлят и ягнят приходилось на весну.

«В каждом языке, кроме русского, названиях дней недели произошли от слова «день»: в английском языке это «day», в таджикском — «шанба», в тюркском языке — «кун». Бош кун — это первый день, сок кун — вторник, жул кун — среда в значении «хороший день для сбора в дорогу», киндик кун — четверг, бешин кун или отна — пятница, буш кун — суббота остался днем «без названия» или «свободным» в переводе и пиртак — воскресенье (день похода на базар с древнетюркского языка»), — пояснил Яхъёхон Дадабоев.

Источник: centralasia.media