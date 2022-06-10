В Японии пытаются проклясть Путина через ритуальных кукол

"Обычно через соломенную куклу просят наслать смерть"
В Японии, на территории синтоистских храмов недалеко от Токио, с начала мая находят прибитые к дереву соломенные куклы с прикрепленным фото Владимира Путина. Кто-то пытается наслать на российского президента проклятие по древнему обычаю, сообщает "Русская служба Би-би-си".
Как поясняет японская пресса, эти куклы выполняют примерно ту же роль, что и куклы недруга в культе вуду, но у японцев это свой старинный обычай, и в куклу не надо втыкать иголки, а надо прибить ее к дереву на территории храма.
Называется этот обычай "уси но токи маири", что означает "визит в храм в час быка", а час быка в японской традиции - это время с часу до трех ночи.
"Обычно через соломенную куклу просят наслать смерть", - объясняет издание Japan Today.
Источник: kaktus.media
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