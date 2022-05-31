Глава МИД России посетит Турцию в июне. Обсудят открытие коридоров для судов в Черном море

«В атмосфере возвращения к переговорам возникает вопрос о том, чтобы снова свести все стороны вместе, на уровне лидеров»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров приедет в Турцию 8 июня, сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.
По его словам, на встрече, в частности, будут обсуждаться открытие коридоров для судов в Черном море и перевозка пшеницы.
Что касается завершения переговоров по российско-украинской повестке дня, Чавушоглу сказал: «В атмосфере возвращения к переговорам возникает вопрос о том, чтобы снова свести все стороны вместе, на уровне лидеров», - сказал Чавушоглу.
Ранее состоялись переговоры лидеров России и Турции, в ходе которых президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать встречу представителей России, Украины и ООН в Стамбуле.
Источник: centralasia.media
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