В ДНР заявили о взятии Лимана

Красный Лиман — крупный железнодорожный узел в Краматорской агломерации.
Войска Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российской армии установили полный контроль над городом Лиман, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.
«По состоянию на 27 мая 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами, включая Красный Лиман», — говорится в публикации.
Красный Лиман — крупный железнодорожный узел в Краматорской агломерации.
О скором освобождении города 25 мая сообщал глава ДНР Денис Пушилин. Он отмечал, что украинские войска укрылись в местной больнице, где находятся пациенты и гражданское население.
Также днем раньше советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович признавал, что украинская армия «потеряла» этот населенный пункт.
Источник: centralasia.media
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