В Госдуму России внесли законопроект о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника

За подобные действия совершившему преступление будет грозить до 20 лет лишения свободы.

В Госдуме России предложили приравнивать к государственной измене переход на сторону противника в условиях военных действий. Об этом говорится на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности России.

В пояснительной записке к документу говорится, что законопроектом предлагается внести уточнение в статью 275 УК РФ («Государственная измена»).

Уточняется, что в случае принятия законопроекта, к госизмене будут относиться действия, которые связаны с переходом на сторону противника во время вооруженного конфликта, а также военных действий, ведущихся против России.

За подобные действия совершившему преступление будет грозить до 20 лет лишения свободы.

1 марта зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что на фоне ситуации на Украине статью 275 УК России могут начать применять более широко. Он уточнил, что статья может быть использована, если гражданин не просто занимается шпионажем, но также обеспечивает финансовую, организационную и другую поддержку тем, чьи действия наносят вред безопасности России.



Источник: centralasia.media