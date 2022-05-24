Тело ребенка на свалке в Алматинской области: мать и дядя признались в убийстве

Подозреваемые содержатся под стражей.

Мать и дядю девочки, скелетированное тело которой нашли на свалке в Алматинской области, поместили под стражу, сообщает КазТАГ со ссылкой на министерство внутренних дел Казахстана.

«В городе Саркан санкционировали арест двух подозреваемым в причастности гибели четырехлетней девочки-инвалида. Один из подозреваемых является матерью ребенка, другой приходится родным дядей», - говорится в сообщении в понедельник.

Изначально 19-летняя мать девочки утверждала, что девочка страдала ДЦП и врожденной умственной отсталостью, а в феврале ребенок якобы заболел и скоропостижно скончался. Тело девочки на окраину города вывез и похоронил 21-летний брат подозреваемой.

«В ходе следствия полицейским удалось уличить задержанных в убийстве малолетнего ребенка. Подозреваемые признались, что задушили девочку, и избавились от тела, скрытно похоронив ее в городском карьере. В отношении обоих задержанных Сарканским районным судом санкционирован арест», - уточнили правоохранители.

Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 99 (убийство) УК РК, предусматривающее наказание за убийство малолетнего лица.

«Подозреваемые содержатся под стражей. Согласно действующему законодательству подозреваемым грозит от двадцати лет до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой», - добавили полицейские.

Источник: centralasia.media