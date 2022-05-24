Тело ребенка на свалке в Алматинской области: мать и дядя признались в убийстве

Подозреваемые содержатся под стражей.
Мать и дядю девочки, скелетированное тело которой нашли на свалке в Алматинской области, поместили под стражу, сообщает КазТАГ со ссылкой на министерство внутренних дел Казахстана.
«В городе Саркан санкционировали арест двух подозреваемым в причастности гибели четырехлетней девочки-инвалида. Один из подозреваемых является матерью ребенка, другой приходится родным дядей», - говорится в сообщении в понедельник.
Изначально 19-летняя мать девочки утверждала, что девочка страдала ДЦП и врожденной умственной отсталостью, а в феврале ребенок якобы заболел и скоропостижно скончался. Тело девочки на окраину города вывез и похоронил 21-летний брат подозреваемой.
«В ходе следствия полицейским удалось уличить задержанных в убийстве малолетнего ребенка. Подозреваемые признались, что задушили девочку, и избавились от тела, скрытно похоронив ее в городском карьере. В отношении обоих задержанных Сарканским районным судом санкционирован арест», - уточнили правоохранители.
Уголовное дело расследуется по части 3 статьи 99 (убийство) УК РК, предусматривающее наказание за убийство малолетнего лица.
«Подозреваемые содержатся под стражей. Согласно действующему законодательству подозреваемым грозит от двадцати лет до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой», - добавили полицейские.
Источник: centralasia.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!