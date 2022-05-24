Эрдоган объявил о скором начале турецкой военной операции на границе с Сирией и Ираком

Турция часто проводит антитеррористические операции против РПК.

Вооруженные силы Турции намерены провести у южных границ страны антитеррористические операции, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, решение об этом будет принято в четверг, 26 мая, сообщается на сайте президента Турции.

«Мы продолжим свои задачи по обеспечению безопасности на наших границах в свете совершаемых нападений. Вскоре будут начаты новые операции на наших границах, будут приняты соответствующие решения на заседании Совбеза»,— сказал турецкий президент после заседания Кабинета министров.

Эрдоган уточнил, что операцию планируется начать, как только Вооруженные силы страны, а также разведка и силы безопасности, будут готовы к военным действиям. Военная операция будет проводиться в 30 км от южных границ Турции на границе с Сирией и Ираком. В этой части сосредоточены штабы Рабочей партии Курдистана (РПК), которую власти Турции считают террористической организацией.

Турция часто проводит антитеррористические операции против РПК. Так, последней стала операция «Коготь-Замок», направленная против иракских курдов. Она проводилась с середины апреля. Тогда турецкая армия обстреляла три северных района Ирака — Метину, Зап и Авасин-Басян. В операции участвовали военно-воздушные силы страны. Они наносили удары по укрытиям, складам боеприпасов и штабам курдов.

Источник: centralasia.media