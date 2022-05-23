Байден заявил о готовности военного участия США для защиты Тайваня

Пекин не признает суверенитета Тайваня и настаивает на "политике одного Китая".

Вашингтон готов к военному участию в защите Тайваня "на случай вторжения", заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер утвердительно ответил на соответствующий вопрос журналистки, пояснив, что "это те обязательства", которые на себя взяла Америка.

"Мы продолжаем быть приверженными поддержанию мира и безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке", - добавил Байден.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Пекин не признает суверенитета Тайваня и настаивает на "политике одного Китая". Она подразумевает, что Тайвань - неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР - единственное законное китайское правительство.

Источник: kaktus.media