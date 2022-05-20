Китай предложил расширить БРИКС

Последней к БРИКС присоединилась ЮАР в 2011 году.

Китай предложил начать процесс расширения БРИКС (включает Бразилию, Россию, Индию, КНР и ЮАР). Инициативу озвучил глава китайского МИД Ван И на встрече с коллегами по БРИКС, прошедшей в онлайн-формате, сообщается на сайте МИД Китая.

Ван И считает, что расширение БРИКС поможет, в частности, повысить влияние объединения, а также внести вклад в поддержание мира. «Китайская сторона предлагает начать процесс расширения БРИКС, рассмотреть стандарты и процедуры процесса расширения и постепенно сформировать консенсус»,— сказал министр.

Глава МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро, который также присутствовал на встрече, сказал, что его стране важно «двигаться к более тесной координации со странами БРИКС». «Вот почему мы ценим этот призыв (о расширении БРИКС) и готовы продолжать налаживать мосты между Аргентиной и БРИКС»,— уточнил министр (цитата по сайту МИД Аргентины).

В совместном заявлении глав МИД стран-участниц БРИКС говорится, что министры «поддержали продвижение процесса расширения БРИКС посредством обсуждений». При это они «подчеркнули необходимость уточнения соответствующих руководящих принципов, стандартов и процедур».

Последней к БРИКС присоединилась ЮАР в 2011 году. В 2017 году СМИ писали, что войти в организацию могут Египет, Гвинея, Мексика, Таджикистан и Таиланд. Представители этих стран присутствовали на встречах с участниками БРИКС. Против расширения БРИКС выступала Индия из-за опасений, что новые члены организации будут поддерживать Китай.

Источник: centralasia.media