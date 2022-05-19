"Партия разделения и ненависти". Илон Маск разочаровался в демократах

Раньше я голосовал за демократов, потому что они были (в основном) партией добра.
Миллиардер Илон Маск заявил, что разочаровался в Демократической партии США и стал сторонником партии Трампа. Об этом он заявил в своем Twitter.
"Раньше я голосовал за демократов, потому что они были (в основном) партией добра. Но они стали партией разделения и ненависти, поэтому я больше не могу их поддерживать и буду голосовать за республиканцев. Теперь смотрите, как разворачивается их грязная кампания против меня", - написал он.
13 мая Маск подтвердил намерение восстановить аккаунт экс-президента США Дональда Трампа в Twitter после завершения покупки соцсети. Трамп поблагодарил Маска, но заявил, что никогда не вернется в эту соцсеть.
Источник: kaktus.media
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