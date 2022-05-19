Лукашенко ввел в Беларуси смертную казнь за покушение на теракт

Закон вступит в силу через 10 дней с момента подписания.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал поправки в уголовный кодекс страны, подразумевающие смертную казнь за покушение на теракт. Документ опубликован на Национальном правовом портале в среду, 18 мая.

Закон "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь" меняет формулировку части 2 статьи 67 УК, по которой смертная казнь не назначается за приготовление и покушение на преступление. Теперь в ней появилось исключение: смертную казнь суды смогут назначать за "покушения на совершение преступлений", предусмотренных частью 2 статьи 124 (акт терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации), частью 3 статьи 126, частью 3 статьи 289 (акт международного терроризма) и частью 2 статьи 359 (акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля).

При этом смертную казнь не могут назначить тем, кто совершил преступление в возрасте до 18 лет, мужчинам старше 65 лет и женщинам. Закон вступит в силу через 10 дней с момента подписания.

Источник: dw.com