Лукашенко ввел в Беларуси смертную казнь за покушение на теракт

Закон вступит в силу через 10 дней с момента подписания.
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал поправки в уголовный кодекс страны, подразумевающие смертную казнь за покушение на теракт. Документ опубликован на Национальном правовом портале в среду, 18 мая.
Закон "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь" меняет формулировку части 2 статьи 67 УК, по которой смертная казнь не назначается за приготовление и покушение на преступление. Теперь в ней появилось исключение: смертную казнь суды смогут назначать за "покушения на совершение преступлений", предусмотренных частью 2 статьи 124 (акт терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации), частью 3 статьи 126, частью 3 статьи 289 (акт международного терроризма) и частью 2 статьи 359 (акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля).
При этом смертную казнь не могут назначить тем, кто совершил преступление в возрасте до 18 лет, мужчинам старше 65 лет и женщинам. Закон вступит в силу через 10 дней с момента подписания.
Источник: dw.com
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!