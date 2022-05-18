Сдавшихся украинских боевиков с "Азовстали" ждет суд — глава ДНР

Трибунал над военными преступниками должен быть международным, полагает Пушилин.

Сдавшихся украинских боевиков, которые находились на заводе "Азовсталь", ждет суд, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что с 16 мая в плен сдались 959 боевиков (в том числе 80 раненых) украинского нацполка "Азов", заблокированные на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе.

"Что касается военных преступников, а также националистов, то их судьбу, если они сложили оружие, должен решать суд. Как бы ни "играли" эмоции, если противник сложил оружие, его дальнейшую судьбу решает суд. Если это нацистский преступник, значит, трибунал", — сказал Пушилин.

Отвечая на вопрос, кто будет судить украинских боевиков — Россия, ДНР или ЛНР, он отметил, то "трибунал должен быть международным".

На момент провозглашения ДНР в 2014-м Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над ним. 7 марта 2022-го, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки были заблокированы на комбинате "Азовсталь".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".



Источник: sputnik.kg