Источник в МИД России: ОДКБ не сможет использовать коллективные силы в Украине

Правила ОДКБ не подразумевают использование средств на этих территориях.
"Мандат ОДКБ не предусматривает возможность использования коллективных сил организации в ходе спецоперации на Украине", - заявил российскому РИА Новости источник в МИД РФ.
Ранее, как сообщает российское агентство, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что на прошедшем 16 мая юбилейном саммите организации вопрос о возможном задействовании коллективных сил в ходе спецоперации в Украине "не ставился и не обсуждался".
В свою очередь источник РИА Новости в МИД РФ, отвечая на вопрос, исключена ли в целом возможность привлечения коллективных сил ОДКБ в рамках спецоперации, пояснил, что "зона ответственности ОДКБ - это территория стран альянса".
"Это (Украина) не наша территория. Правила ОДКБ не подразумевают использование средств на этих территориях. Миротворческие силы действуют только в рамках мандата", - сказал собеседник агентства.
Источник: kaktus.media
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