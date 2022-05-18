Sabah: Турция ставит 10 условий планирующим вступить в НАТО Финляндии и Швеции

Утверждается, что Турция также хочет закупить у США десятки боевых самолетов F-16 и комплекты для модернизации уже имеющихся у нее истребителей этого типа.

Турция планирует передать Финляндии и Швеции манифест с условиями для вступления этих стран в НАТО, сообщает Sabah. По данным газеты, Анкара перечисляет 10 требований, при выполнении которых она не будет препятствовать членству двух стран в альянсе:

- уточнение позиции Хельсинки и Стокгольма по статусу Рабочей партии Курдистана (РПК): Турция требует признать эту организацию и ее ответвления террористическими;

- отказ от принятия членов РПК в парламенты двух стран;

- прекращение поддержки курдских формирований под предлогом борьбы с ИГ;

- избегание контактов с руководством РПК;

- пресечение дезинформации от сторонников организации «Хизмет» (ФЕТО, также признана в Турции террористической);

ускорение процедуры экстрадиции «террористов» по запросу Анкары;

- отказ от «противоречащих духу альянса» действий, направленных против безопасности Турции;

- инициатива по созданию механизма тесного сотрудничества с Анкарой в сфере борьбы с терроризмом;

- блокировка банковских счетов «террористических организаций» в Швеции и Финляндии;

- предотвращение сбора средств такими организациями под видом НПО.

Также Bloomberg сообщает, что Турция требует от США снять с нее санкции за закупку российских С-400 и вернуть Анкару в программу подготовки пилотов F-35 в обмен на одобрение включения Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

Утверждается, что Турция также хочет закупить у США десятки боевых самолетов F-16 и комплекты для модернизации уже имеющихся у нее истребителей этого типа.

Власти также хотят, чтобы скандинавские страны сняли введенные в 2019 году из-за операции в Сирии ограничения на поставку Турции оружия. В числе условий источники Bloomberg назвали и признание РПК в этих государствах террористической организацией.

США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 — Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения — F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США.



Источник: centralasia.media