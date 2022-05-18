Россия не допустит развязывания третьей мировой войны — Медведев

Ранее он предупредил об угрозе политического, финансового и продовольственного кризиса из-за введенных против России санкций.

В случае атаки Москва способна дать "немедленный и сверхмощный ответ", предупредил замглавы Совбеза.

Россия не допустит развязывания третьей мировой войны, заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Арсенал современных, надежных, эффективных вооружений и сегодня охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов развязать третью мировую. Мы такой ситуации не допустим. Но вынуждены постоянно напоминать, что в случае нападения на нашу страну способны дать немедленный и сверхмощный ответ, отразить любую агрессию, которая угрожает нашему государству", — написал Медведев.

Ранее он предупредил об угрозе политического, финансового и продовольственного кризиса из-за введенных против России санкций.

Источник: sputnik.kg