Россия не допустит развязывания третьей мировой войны — Медведев

Ранее он предупредил об угрозе политического, финансового и продовольственного кризиса из-за введенных против России санкций.
В случае атаки Москва способна дать "немедленный и сверхмощный ответ", предупредил замглавы Совбеза.
Россия не допустит развязывания третьей мировой войны, заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Арсенал современных, надежных, эффективных вооружений и сегодня охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов развязать третью мировую. Мы такой ситуации не допустим. Но вынуждены постоянно напоминать, что в случае нападения на нашу страну способны дать немедленный и сверхмощный ответ, отразить любую агрессию, которая угрожает нашему государству", — написал Медведев.
Ранее он предупредил об угрозе политического, финансового и продовольственного кризиса из-за введенных против России санкций.
Источник: sputnik.kg
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