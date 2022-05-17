Украинская политика Байдена может привести США к "армагеддону" — СМИ

Вашингтон со своей политикой перешел к тому, что хочет "любой ценой ослабить Россию", считает обозреватель.

Президент Джо Байден и его администрация бездумно обостряют кризис на Украине, из-за чего США может грозить "ядерный армагеддон", считает обозреватель The American Thinker Джеймс Поплар.

"То, что начиналось как довольно простая и открытая американская политика поставок оборонительного оружия на Украину, теперь превращается в опасную и стремительную эскалацию", — пишет автор.

По его словам, США встали на "скользкую дорожку затягивания военных действий", в результате чего они наверняка "окажутся не там, где хотели".

"История учит, что, прежде чем ввязываться в вооруженный конфликт, надо четко определить его конечное состояние и стратегию (цели, способы и средства). Сейчас у нас нет ни того, ни другого", — предупреждает он.

Поплар считает, что Вашингтон со своей политикой перешел к тому, что хочет "любой ценой ослабить Россию".

"Риски, связанные с проведением такой политики, огромны. Среди них возможность термоядерной войны между двумя ведущими ядерными державами. Если у администрации Байдена имеется какая-то всеохватывающая цель, то американский народ ничего о ней не знает", — заявляет он.

Автор напоминает, что накануне войны в Персидском заливе генерал Колин Пауэлл предупреждал, что перед началом любой крупномасштабной военной акции необходимо иметь обозначенные интересы национальной безопасности и общественную поддержку.

"Мне почему-то кажется, что сейчас генерал Пауэлл укоризненно качает головой, наблюдая, как мы все дальше идем по опасной стезе к непредумышленным последствиям, среди которых может быть ядерный армагеддон", — заключает Поплар.

Источник: sputnik.kg