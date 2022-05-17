Талибы распустили парламент и несколько других госорганов в Афганистане

Власти постановили обеспечить защиту секретариатов палат парламента в новом формате.
Правительство талибов в Афганистане распустило ряд госорганов, в том числе выполняющую функции парламента Национальную ассамблею, Высший совет национального примирения и Совет национальной безопасности, заявил заместитель премьер-министра во временном правительстве, пишет РИА Новости.
По информации местного агентства Khaama Press, решение принято по указу лидера движения "Талибан"* Хайбатуллы Ахундзады, документ также подписан исполняющим обязанности главы правительства Афганистана Мохаммадом Хасаном Ахундом. Среди упраздняемых ведомств указываются также комиссия по контролю за соблюдением Конституции и секретариаты палат парламента. Правительство постановило в течение двух недель обеспечить защиту деятельности секретариатов палат парламента в новом формате.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война закончилась. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Источник: sputnik.kg
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