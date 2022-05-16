Cаммит ОДКБ в Москве — проходит заседание глав стран. Прямой эфир

(Прямой эфир) В Москве проходит заседание глав государств ОДКБ.

Мероприятие приурочено к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию организации.

Планируется обсудить ключевые вопросы взаимодействия в рамках ОДКБ, актуальные международные и региональные проблемы, а также меры по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности.

(Видео) https://vk.com/video-211144754_456239724