Пакет помощи Украине на рекордную сумму одобрил Конгресс США — ситуация на 11 мая

Палата представителей американского парламента утвердила выделение Киеву пакета помощи почти на 40 миллиардов долларов.

Россия продолжает специальную операцию на Украине, сообщает РИА Новости.

Представляем обзор событий на утро 11 мая.

Палата представителей Конгресса США утвердила выделение Украине дополнительного пакета помощи на беспрецедентную сумму в размере почти 40 миллиардов долларов. Расширенный пакет включает дополнительные 3,4 миллиарда на военную помощь и еще столько же — на гуманитарную.

Москва превзошла Вашингтон в средствах отстаивания своей позиции в вопросе спецоперации на Украине, США нужно работать креативнее, чтобы успешно противостоять этому, заявила кандидат на должность американского посла в Киеве Бриджит Бринк.

Освобожденные южные территории Украины станут еще одним регионом России, заявил постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов

"Это, как мы оцениваем по нашему общению с жителями региона, является волей самого народа, большая часть которого восемь лет прожила в условиях репрессий и издевательств со стороны неонацистов. Россия больше не позволит попирать основополагающие права соотечественников, безнаказанно стрелять в русский мир по указке Запада", — сказал Мурадов.

Антироссийские санкции Запада угрожают другим странам, а ситуация вокруг Украины — продовольственной и энергетической безопасности, заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.

"На нашем континенте много стран, которые несут значительные риски в связи с текущей ситуацией. Экономические санкции против России — это санкции, от которых страдаем мы все", — подчеркнул Фернандес.

Украинские боевики и иностранные наемники продолжают размещать опорные пункты и вооружение в учебных заведениях в Винницкой и Харьковской областях. В Лисичанске (ЛНР) они выгнали мирных жителей из бомбоубежища, где оборудовали склад боеприпасов, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ Михаил Мизинцев. Факты использования вооруженными формированиями Украины больниц, жилых домов, церквей, детских садов, оздоровительных лагерей, школ и других гражданских объектов для укрытия боевиков и размещения вооружения свидетельствуют, что киевские власти уверены в своей безнаказанности за военные преступления против собственного населения, а жизни мирных граждан для Киева абсолютно не важны.

"ООН, ОБСЕ, Международный комитет Красного Креста, другие международные правозащитные организации продолжают не замечать многочисленные военные преступления украинских воинских формирований против жителей республик Донбасса и украинских граждан на подконтрольных Киеву территориях, совершаемые при полном одобрении западных кураторов во главе с США", — заявил Мизинцев.

Он сообщил, что в Харьковской области украинcкие военные устроили провокацию, расстреляв шесть гражданских машин.

"На участке дороги между населенными пунктами Старый и Новый Салтов военнослужащие ВСУ расстреляли шесть гражданских автомобилей с установленными на них белыми флагами", — сказал Мизинцев.

По его словам, фото- и видеосъемку вели специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ.

Кроме того, из района частных домовладений в Белой Кринице (Херсонская область) украинская артиллерия нанесла несколько ударов по позициям российских войск, чтобы вызвать ответный огонь по домам мирных жителей, которых боевики теробороны не выпускают из блокированного населенного пункта. Для съемки последствий туда прибыли представители норвежских СМИ.

В ближайшее время эти и другие сфабрикованные киевским режимом материалы о якобы "бесчинствах русских" планируется широко распространить через западные и украинские СМИ, заключил Мизинцев.

Источник: sputnik.kg