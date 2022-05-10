Войска ЛНР прорвали оборону Украины и достигли границы республики

Военные уничтожили около 120 украинских националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей разного назначения.

Войска ЛНР достигли административной границы республики, заявил представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Об этом сообщает РИА Новости.

"При поддержке российской армии подразделения, завершив зачистку от националистов населенного пункта Попасная, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу ЛНР", — сказал Конашенков.

Военные уничтожили около 120 украинских националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей разного назначения.

Попасная расположена в западной части ЛНР. После провозглашения независимости республики город некоторое время находился под контролем Луганска, но с июля 2014 года перешел под власть Киева. До начала российской спецоперации там проживали около 20 тысяч человек. Бои за Попасную велись с конца февраля. Это важный населенный пункт, через который проходят дороги на Артемовск, Красноармейск, Лисичанск и Светлодарск.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

Как сообщает Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью спецоперации в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

Источник: ru.sputnik.kg