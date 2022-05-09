(Видео) Первая леди США Джилл Байден посетила Украину.

Джилл Байден провела в Ужгороде около двух часов.

Первая леди США Джилл Байден неожиданно посетила Украину и встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской. Джилл Байден посетила школу в Ужгороде, являющуюся временным центром приема внутренне перемещенных украинцев, которые покинули свои дома из-за военных действий, передает Reuters.

На данный момент в убежище находятся 163 человека, из которых 47 дети, уточнили в пресс-пуле первой леди США. Ранее ее визит не анонсировали.

«Я хотела приехать в День матери. Думаю, важно показать украинскому народу, что эта война должна остановиться, что это война жестокая и что граждане США поддерживают народ Украины»,— цитирует Reuters слова Джилл Байден во время встречи с Еленой Зеленской.

После пресс-конференции первые леди провели закрытый разговор, а также встретились с размещенными в школе украинцами.

Джилл Байден провела в Ужгороде около двух часов. Вчера, 8 мая, она встретилась с беженцами с Украины в Румынии и Словакии, а также посетила школу в Бухаресте, в которой теперь учатся дети украинских беженцев.



Источник: centralasia.media