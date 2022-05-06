В офисе Зеленского назвали срок готовности сил Украины к «контрнаступлению»

«Контрнаступление возможно при накоплении большого количества западного оружия, которого хватит на несколько бригад, полностью перевооруженных, обученных, слаженных.

Советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович считает, что Украина может быть готовой к контрнаступлению к началу июля при условии продолжения поставок иностранных вооружений. Об этом Арестович заявил в интервью телеканалу «Украина 24».

«Контрнаступление возможно при накоплении большого количества западного оружия, которого хватит на несколько бригад, полностью перевооруженных, обученных, слаженных. После этого мы можем наступать. По срокам это скорее всего будет конец июня — начало июля», — сказал советник офиса Зеленского.

По его прогнозам, первые артиллерийские орудия поступят на Украину в конце мая или начале июня. «А чтобы наступать — не ранее второй половины июня», — добавил Арестович.

В апреле западные страны начали активнее поставлять на Украину вооружения, после того как в начале месяца украинский президент Владимир Зеленский обратился к США с просьбой предоставить Украине тяжелое вооружение.

Источник: centralasia.media