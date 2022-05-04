Макрон заявил Путину о «крайней тяжести» последствий операции на Украине

Разговор Путина и Макрона продлился два часа десять минут, сообщил ранее журналист BFM Патрик Сос.
Президент Франции во время разговора с Путиным обратил внимание на ситуацию в Донбассе, призвав Москву позволить продолжение эвакуации с «Азовстали» в Мариуполе. По мнению Макрона, последствия операции будут крайне тяжелыми, сообщает РБК.
Действия российских сил на Украине приведут к «последствиям крайней тяжести», бои следует прекратить, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным, говорится на сайте Елисейского дворца.
«[Макрон] выразил глубокую обеспокоенность Мариуполем и ситуацией в Донбассе и призвал Россию разрешить продолжение эвакуации с завода «Азовсталь», начатой в последние дни», — сказано в сообщении.
Париж готов сотрудничать с компетентными международными организациями, чтобы помочь в снятии «российской блокады экспорта украинских продуктов питания через Черное море», указав, что она рискует привести к последствиям для мировой продовольственной безопасности.
Разговор Путина и Макрона продлился два часа десять минут, сообщил ранее журналист BFM Патрик Сос.
В Кремле ранее рассказали, что Путин заявил во время беседы с Макроном об игнорировании странами Евросоюза «преступлений украинских силовиков», а также обстрелов ими населенных пунктов в Донбассе. Страны Запада, счел российский президент, должны приложить усилия для прекращения подобных «злодеяний». По его мнению, добиться этого можно, в частности, прекратив поставлять на Украину вооружений.
«Несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе, российская сторона по-прежнему открыта к диалогу», — говорилось в сообщении Кремля.
Источник: centralasia.media
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